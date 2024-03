México sube tono por ley antimigrante de Texas; Abbott reta con arrestos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “draconiana, deshumanizada y anticristiana” la ley migratoria SB4 de Texas, que permite la detención y expulsión de personas migrantes que sean sospechosas de ingresar ilegalmente al estado, y remarcó que México no aceptará esas deportaciones.

Al asegurar que su Gobierno no se quedará de “brazos cruzados”, rechazó la citada legislación antiinmigrante que el martes por la noche fue suspendida nuevamente por un tribunal de apelaciones, después de que horas antes se había avalado su aplicación en territorio texano.

“Nada más decir que desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no sólo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos”, manifestó.

En la conferencia de prensa matutina, opinó que dicha ley es violatoria del derecho internacional porque no puede un estado tener una legislación que corresponde al fuero federal.

Estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos. Una ley deshumanizada por completo, anticristiana, (…) violatoria de la Biblia (…) quienes aplican estas medidas van a los templos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“El Gobierno federal de Estados Unidos está en contra de esta decisión y no queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas –el gobernador y todos estos antimigrantes, antimexicanos– hacer si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde”, apuntó.

López Obrador estableció que su administración no aceptará deportaciones de migrantes que provengan del gobierno de Texas, encabezado por Greg Abbott.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, esa es la respuesta. Pero con más conocimiento del derecho internacional, con más diplomacia, va a haber una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), porque también todavía no está definido”, afirmó.

Al referirse a la legislación de Texas, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, pidió a los connacionales que viven en ese estado acercarse a los consulados para conocer sus derechos, pues “no están solos”.

“Aconsejamos a personas mexicanas en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antimigrantes, discriminatorios o de corte racial. ¡No están solos!”, escribió la canciller en sus redes sociales.

“(En la) SRE seguimos de cerca (el) litigio vs #SB4 y los desarrollos judiciales muy contradictorios”, subrayó.

Nosotros sí estamos actuando para, por un lado, preparar acciones de protección preventiva y fortalecimiento de alianzas locales en anticipación a que entre en vigor esta ley

Alicia Bárcena, Canciller mexicana

En entrevista radiofónica, la canciller sostuvo que el Gobierno de México ya inició pláticas con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interna, para ponerse de acuerdo en que ninguno de ellos va a colaborar con la administración de Greg Abbott y tampoco dar facilidades para la deportación de migrantes.

“Es una situación muy grave. Estamos, francamente, muy sorprendidos y muy molestos de que se esté politizando todo el tema migratorio por parte de los republicanos, fundamentalmente”, aseveró.

Bárcena Ibarra dio la bienvenida a la posición del Gobierno de Joe Biden de criticar la Ley SB4, la cual tildó de anticonstitucional.

“Esta ley lo que permite a las autoridades en Texas es detener o expulsar a personas que consideren sospechosas, esa es la aplicación de una discrecionalidad impresionante”, declaró.

Dio a conocer que el próximo 3 de abril habrá una audiencia en la Corte de Apelaciones de Luisiana, donde México solicitará un amicus curiae a varios gobiernos para que lo apoyen en esta lucha jurídica.

“En este momento, nosotros no podemos actuar porque no es algo de, digamos, que esté contra México explícitamente, pero sí a través de las autoridades federales, como en este caso con el Gobierno central de Estados Unidos. Nosotros sí estamos actuando para, por un lado, preparar acciones de protección preventiva y fortalecimiento de alianzas locales en anticipación a que entre en vigor esta ley”, finalizó.

Sigue división por ley antimigrante y Texas ataja: sí habrá arrestos

El más reciente bloqueo a la ley antimigrante en Texas, Estados Unidos, no detiene al gobernador, Greg Abbott, quien aseveró que con o sin la polémica norma SB4 sí habrá arrestos.

Mientras el Quinto Circuito de Apelaciones en Nueva Orleans debate la implementación de la legislación que criminaliza la migración, el republicano enfatizó que la entidad “continúa arrestando a ilegales”, en un claro desafío a la administración de Joe Biden, que apeló la dura contención.

Abbott dejó en claro que, pese a los intentos de congelar la medida que amplía el poder a sus fuerzas del orden para aprehender y expulsar a quienes llama “invasores”, hay otras vías para repelerlos, como cargos por allanamiento de morada, pues reveló en su cuenta de X que suman 41 mil capturas por ese delito.

Agregó que además de la legislación para reforzar la Operación Estrella Solitaria (Lone Star) su Gobierno también construye un muro fronterizo y cuenta con la Guardia Nacional para instalar boyas y alambre de púas en el río Bravo para sellar la frontera ante la política de fronteras abiertas del presidente, quien busca la reelección en la Casa Blanca.

Sin embargo, el líder antimigrante y aliado del nominado por el Partido Republicano a la presidencia, Donald Trump, no detalló en qué periodo se realizaron las aprehensiones ni qué sectores participaron, pero resalta que la cifra es casi la cuarta parte de todos los arrestos en los límites con México de enero pasado, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Información que tiene bajo reserva igual que cómo y a dónde deportará a quienes sean detenidos con una de las leyes más extremas en ese país, pues México advirtió que no recibirá a retornados.

Hecho que tampoco pudo justificar el abogado estatal, Aaron Lloyd Nielsen, pues según el diario Texas Tribune éste admitió que tampoco lo sabía mientras prevalece la división en el tribunal de apelaciones y entre activistas, sector que denunció que la ley no resuelve la crisis, sólo agrava la discriminación contra comunidades hispanas y de raza negra y promueve la separación de familias con una contención muy drástica.

Y es que día después del nuevo freno, los tres jueces asignados a la apelación contra la norma que presuntamente viola atribuciones de la Federación, Priscilla Richman, Irma Carrillo Ramírez y Andrew Oldham, retomaron el debate sin claridad de cuándo se emitirá un fallo.

En punto de las 11:00 horas (tiempo de Luisiana) los funcionarios nombrados bajo las gestiones de Biden, Trump y George W. Bush escucharon los argumentos, pero no llegaron a una resolución al admitir dudas de cómo aplicará Texas la controvertida ley promulgada oficialmente el Día del Migrante, el pasado 18 de diciembre.

Tema que ni el procurador resolvió en su intento por defender la entrada en vigor de ésta. Según agencias y medios estadounidenses, reconoció que carece de información de a quién o qué sector entregarán a los detenidos bajo sospecha de irrumpir ilegalmente.

Hecho que ironizó el excanciller mexicano Marcelo Ebrard al comentar que durante la audiencia de ayer el funcionario texano dijo que podrían entregarlos al Gobierno federal, evidenciando que no hay un plan real, por lo que cuestionó “¿entonces para qué la ley?”.

Mientras que organizaciones civiles recalcaron que en vez de abordar el problema desatará caos y roces con México en un escenario partidista y electorero, pues tanto Biden como Trump hicieron de la migración una prioridad de cara a la revancha presidencial del próximo 5 de noviembre.

Y la norma SB4 sigue en suspenso, sin plazos específicos, lo que recuerda que el juez de la Corte Suprema Samuel Alito fijó un periodo indefinido para dar su postura lo que no ocurrió, pues dicho sector devolvió el caso al tribunal menor declarándola válida, pero esa última instancia la echó atrás, en un ligero triunfo para migrantes y defensores del sector.

En tanto, Texas busca la manera de poner en marcha la cuestionada medida, luego de que Abbott alardeara que durante su gestión ningún ilegal pasaría, gracias a la vigilancia 24 por 7 de la Guardia Nacional.

Al respecto, se reportó que aliados de éste exigieron al tribunal de apelaciones destrabar el proyecto al sostener que con ello se recuperará el control de la frontera, ante la negativa de la Federación a reforzar la zona, en medio de récords de cruces, mientras ambos partidos se echan la culpa por la falta de acciones y recursos para reforzar a la Patrulla Fronteriza y otras agencias encargadas de vigilar y hacer cumplir la ley.

En Texas enfrentan a la Guardia Nacional

Desesperados por la falta de respuesta de las autoridades estadounidenses a sus solicitudes de refugio, migrantes que se encontraban en Ciudad Juárez, en la frontera entre México, cruzaron el río Bravo, llegaron hasta el alambrado que resguarda el territorio texano, tiraron la malla y se enfrentaron con la Guardia Nacional de Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron en la Puerta 36 del muro fronterizo, que se ubica entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Varias personas colocaron ropa y cobijas sobre el alambrado de púas, al tiempo que gritaban “tenemos hambre”.

Elementos de la Guardia Nacional que portaban armas corrieron para contener al grupo, mientras solicitaban ayuda vía radio para que se reforzara la seguridad en la zona.

Después de lograr abrir un hueco en la valla alambrada para entregarse a la Patrulla Fronteriza, los militares de la Guardia Nacional de Texas golpearon a algunos migrantes que cruzaron.

Mientras esto pasaba, otro grupo de migrantes con tubos golpearon las puertas del muro que divide a México y Estados Unidos. A unos metros de este primer incidente, otro grupo de personas indocumentadas logró pasar corriendo por abajo de la malla, pero el personal de la Guardia Nacional de Texas los alcanzó antes de que llegara la Patrulla Fronteriza y los regresaron al río Bravo.

Cientos de personas se encuentran en la frontera, al borde del río Bravo, y esperan entregarse a las autoridades migratorias de EU, lidiando con bajas temperaturas.

Texas es el estado que más asedia a indocumentados



El estado gobernado por Greg Abbott, Texas, es el que más asedia a los migrantes, pues de los 39 mil 111 extranjeros irregulares que permanecen detenidos en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hasta el 4 de marzo, la entidad sureña concentra 36 por ciento, con 14 mil 104 detenidos, de acuerdo con un reporte de la Universidad de Syracuse.

Esto quiere decir que por cada tres extranjeros detenidos por esta instancia —cuya captura puede estar motivada por delitos graves o por faltas menores—, un arresto se hizo en ese estado, que ha endurecido sus políticas antimigratorias con el gobierno del republicano Greg Abbott.

La lista de los estados con más migrantes detenidos en el país vecino la completan Luisiana, con seis mil 206 y gobernada por el republicano Jeff Landry; California, dos mil 582 (Gavin Christopher Newsom, demócrata); Georgia, dos mil 403 (Brian Kemp, republicano), y Arizona, con dos mil 399 personas privadas de la libertad (Kathleen Marie Hobbs, demócrata).

La mayoría de las capturas fue hecha por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), con 27 mil 623 (71 por ciento) mientras que personal del ICE llevó a cabo 11 mil 488 detenciones (29 por ciento del total).

De acuerdo con el informe, el Centro Residencial South Texas Fam en Dilley, Texas, mantiene el mayor número de detenidos por el ICE hasta ahora, con un promedio de mil 848 por día, aunque también contribuyen a este punto otros centros de detención migratoria localizados en Pearsall (mil 657), Natchez (mil 523), Bulto (mil 518) y Winfield (mil 471).

Otro dato que arroja el balance de inmigración de Syracuse es que 66.89 por ciento de los 39 mil 111 detenidos, es decir 26 mil 180 personas, no tiene antecedentes penales y muchos de ellos están privados de su libertad sólo por cometer faltas menores, incluidas infracciones de tránsito.

Embajador ofrece blindar a trabajadores migrantes

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, comprometió al gobierno del presidente Joe Biden para proteger los derechos de los trabajadores migrantes que viven allá sin documentos.

Al presentar las “Guías de Conducción de Audiencias en Materia del Trabajo” del T-MEC, destacó que el tema laboral en el acuerdo comercial es importante para el presidente estadounidense, el cual, reconoció, ha mejorado las relaciones bilaterales con México.

“En el tema de migración se debe de tener una protección para los trabajadores migrantes, que muchos de ellos trabajan sin documentos legales en Estados Unidos y ahí nos comprometimos, hablo del Departamento de Justicia y de Trabajo, para hacer todo lo posible para que todos puedan tener las protecciones de la ley”, dijo.

Expuso que las guías de conducción aumentarán la capacidad de tribunales federales y locales para impulsar los esfuerzos de México para promover una administración eficiente y eficaz de la justicia laboral. Además, ayudarán a crear y fortalecer redes de cooperación que beneficiarán a las y los trabajadores.

Ken Salazar indicó que el Departamento del Trabajo ha destinado hasta la fecha más de 200 millones de dólares para colaborar técnicamente con las autoridades laborales mexicanas, el sector privado, los sindicatos, los trabajadores y la sociedad civil, para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos laborales del T-MEC.

Mencionó que el Poder Judicial juega un papel significativo en el avance de los derechos laborales y la implementación de la reforma laboral, mientras genera mayor certeza para las partes. “Reconozco su labor para crear nuevos tribunales laborales”, apuntó.

El embajador reconoció el compromiso de México para lograr avances sin precedentes, de la mano del diálogo con el sector privado y los representantes de las y los trabajadores.

En la presentación de las guías estuvo la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien aseguró que éstas son una herramienta que facilitará el trabajo de los juzgadores en los tribunales laborales, por lo que “no representan una camisa de fuerza para los operadores jurídicos”.

“El contenido que dará sustento a esa iniciativa coadyuvará en la homologación de criterios procesales por parte de los encargados de impartir justicia. También quiero destacar que para el diseño logístico y metodología se ha contado con la visión de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, precisó la ministra presidenta de la Corte.

Norma Lucía Piña Hernández también refrendó el compromiso del Poder Judicial de la Federación con México para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia laboral pronta, completa e imparcial.

Refirió que la reforma constitucional en materia laboral del 2017 se enmarca en un nuevo modelo de administración de justicia laboral “centrado en la conciliación obligatoria y en la resolución de conflictos a cargo de tribunales laborales instituidos para tal efecto”.

Las guías estarán basadas, en una primera fase, en el derecho colectivo, para posteriormente abarcar los derechos individuales de los trabajadores, agregó la presidenta de la SCJN.

Senado alista respuesta a su homólogo de EU

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dio a conocer que se prepara un pronunciamiento conjunto de todas las fuerzas políticas para expresar a la Cámara alta estadounidense, el repudio, la desaprobación y la protesta del Congreso mexicano a la Ley SB4 de Texas.

Calificó la ley como xenofóbica, racista y discriminatoria, la cual sienta un grave precedente: “(Es) la peor y más rancia política migratoria. Es una estrategia electorera en la que México sale perdiendo siempre frente a ver quién es más radical y antiinmigrante en aquel país”.

Cuestionado sobre los tiempos electorales que vive Estados Unidos y su relación con esta ley en Texas, Monreal declaró que la SB4 es una más de las medidas de presión contra el Gobierno mexicano en una época electoral.

Por su parte la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, describió esta ley como “acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”.

Más tarde, en la sesión del día, el pleno fijó un pronunciamiento conjunto de rechazo a las acciones de Texas contra la migración con tres puntos: Primero, expresa su profundo rechazo a la Ley SB4 y hace eco del derecho legítimo de la protección como prioridad del Estado mexicano hacia nuestra comunidad en EU.

En un segundo punto, respalda el pronunciamiento del Gobierno de México de rechazo a cualquier repatriación a nuestro país por autoridades de Texas, así como a mantener la colaboración en materia migratoria en el ámbito federal.

Finalmente hace un respetuoso llamado al Gobierno de Texas a adoptar un enfoque más humano y comprensivo hacia la migración que reconozca las complejidades de este fenómeno global, así como a trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas en soluciones bilaterales que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas.

En el pleno, Marcela Mora, legisladora del PES y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, se sumó a las voces que defienden los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

“La SB4 no sólo representa una amenaza para los derechos fundamentales de las personas, incluyendo el derecho a la privacidad y a no ser discriminado, sino que también socava los principios de justicia y equidad. Estigmatiza a los migrantes catalogándolos como potenciales delincuentes sin reconocer las contribuciones significativas que estas personas y sus familias hacen a la sociedad estadounidense”, concluyó.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, calificó la ley como “deshumanizada”, por atentar violentamente contra los derechos humanos, no sólo de mexicanos, sino de ciudadanos de otros países.

“Es una ley que atenta, violenta brutalmente los derechos humanos, no solamente de migrantes mexicanos, en general, de toda población migrante que se ha ido incrementando en el mundo hacia todos los continentes, por eso nosotros también nos sumamos a esa demanda de respeto total a los derechos humanos”, dijo en conferencia.

Gobernadores de la 4T cierran filas con Gobierno

Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes forman parte de la llamada 4T, expresaron su rechazo a la entrada en vigor de la denominada Ley Antimigrante implementada en Texas, Estados Unidos a través de un pronunciamiento en sus redes sociales.

“Condenamos enérgicamente y manifestamos nuestro absoluto rechazo a la entrada en vigor de la Ley SB4, la cual permite a la Policía de Texas detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos”, indica el documento compartido por los mandatarios a través de sus redes sociales.

Asimismo los mandatarios lamentaron que la Suprema Corte de Estados Unidos haya levantado la suspensión impuesta a esta legislación impulsada con fines electorales por el gobernador Greg Abbott, toda vez que la misma atenta de manera flagrante contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas migrantes.

“Criminaliza y discrimina a quienes se encuentran en un contexto de movilidad humana en busca de mejores condiciones de vida; y representa una afrenta al derecho internacional y a los principios elementales de la convivencia y la solidaridad humana”, adviertieron.

Afirmaron que el diálogo en materia migratoria debe prevalecer entre México y Estados Unidos, con el objetivo de abordar las causas estructurales que provocan la migración y la desigualdad, pues la cooperación entre ambas naciones es fundamental para encontrar soluciones humanitarias a este fenómeno.

Finalmente, los mandatarios morenistas expresaron su respaldo a la postura del Estado mexicano, “y sostenemos que es inútil criminalizar el fenómeno migratorio cuando puede resolverse atendiendo sus causas, como ha propuesto el Presidente en reiteradas ocasiones”.

Excanciller alerta turbulencias en relación bilateral

El excanciller Marcelo Ebrard advirtió que “habrá turbulencias” en la relación con Estados Unidos por la situación crítica que se vive en este país y la intención de aplicar leyes como la SB4 en Texas, la cual, afirmó, es un apartheid, inaceptable para los mexicanos.

Entrevistado tras participar en la Cumbre de Capital Privado de la Amecap, adelantó que este tipo de situaciones crearán tensiones en la relación México-EU porque los mexicanos “no nos vamos a poder quedar callados” frente a políticas que no se habían visto desde la década de 1960.

“Digamos que podemos tener turbulencias, sí, porque la situación en EU es más crítica hoy, hay un radicalismo que no habíamos visto. Por ejemplo, esta ley que promovió el gobernador de Texas es algo que no habíamos visto en mi generación, esto es regresar antes de los 60. Ahora resulta que te aprueban una ley que dice que cualquier persona que entre a este país, que no tenga sus documentos se convierte en un delincuente; nunca lo habíamos visto.

“Segundo, la autoridad puede detener a cualquiera, por tu aspecto, porque hablas español te pueden detener en la calle y llevarte a una estación de policía detenido, con tu familia, para ver si tienes documentos. Eso es inaceptable, eso es regresar, yo digo que es un apartheid”, aseveró.

En una analogía, refirió que “el avión va a seguir volando, pero sí hay que abrocharnos los cinturones” por estas turbulencias en la relación con EU y la posible llegada de Donald Trump a la presidencia.

“Ya nos tocó trabajar con Trump. Yo diría que no es algo que no tengamos manera de sortear, no puedo decir cuál sería la estrategia porque no sería prudente, pero sí creo que las fuerzas van en favor de que la relación y el Tratado de Libre Comercio sigan, son más poderosas hoy que lo que eran antes.

“Otro dato: el tratado el que lo aprobó fue Trump. Es otra ventaja adicional respecto a 2018. Serían turbulencias, pero no van a pasar a mayores, nada más hay que abrocharse el cinturón”, remarcó.

“Es mejor construir puentes que muros”: Sheinbaum

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la suspensión de la ley antimigrante SB4 en Texas, con la que se facultaba a policías a detener a cualquier persona que les pareciera sospechosa.

“Por fortuna, se suspendió nuevamente esta ley de Texas que había aprobado ya la Suprema Corte en Estados Unidos. No sé si la conocen, que casi permitía que cualquier policía parara a una persona por su aspecto, para pedirle su documentación y su deportación. Aquí lo decimos, porque estamos en la frontera: con Estados Unidos, buenas relaciones, relaciones de respeto”, exclamó en un mitin desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el lugar recalcó que ésta es la frontera más importante en el país, pues por el tránsito que se genera refleja la relación comercial entre Estados Unidos y México.

En ese sentido, aseguró que el país vecino del norte no podría vivir sin lo que exporta México, porque éste se ha convertido en el principal socio comercial.

Con motivo del proceso electoral que también atraviesa aquel país, expresó que sin importar quien resulte ganador del proceso, siempre se defenderá una relación de iguales y no la de sometimiento.

“Bueno, pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, a Estados Unidos, a su gobierno, a quien vaya a quedar en su elección: nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos, y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera. Siempre vamos a decir que es mejor construir puentes que muros y que es mejor la cooperación para el desarrollo, que es la manera de seguir trabajando y en todo caso, de disminuir la migración, que haya trabajo, que haya empleo, que haya desarrollo en los lugares en donde no lo hay y por eso, tienen que migrar”, exclamó.

Durante sus encuentros con simpatizantes en el norte del país también compartió las propuestas que elaboró y que asegura echará a andar de llegar al máximo cargo en el país.

Además de lo ya adelantado desde el arranque de su campaña, ahondó respecto a la instalación de la Administración General de Aduanas en Nuevo Laredo, lo cual aseguró que ayudará al desarrollo de la demarcación.

A fin de aumentar el tránsito aéreo, dijo que se buscará extender la cobertura de Mexicana de Aviación hacia aquel municipio y para lo cual, además de nuevas rutas, implicará la compra de más aviones.

“Ya lo estamos analizando, cuántos aviones se requieren para seguir ampliando el número de vuelos de esta aerolínea que hoy es del pueblo de México”, dijo.

También habló sobre llevar el proyecto ferroviario hacia aquella zona, por medio de la habilitación de la ruta México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo.

Por la tarde se trasladó al estado gobernado por Movimiento Ciudadano, Nuevo León, donde encabezó un mitin en Ciénega de Flores desde donde también se comprometió, de manera particular, a ayudar al municipio de Ciénega de Flores para la construcción de un libramiento y descongestionar la entrada a la región.

Xóchitl exige elevar volumen de protesta

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, exigió a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, elevar el posicionamiento de México sobre la Ley SB4 contra la migración ilegal en el estado de Texas.

La aspirante presidencial de oposición, mostró un enérgico rechazo a cualquier política que ponga en riesgo a connacionales y extranjeros de diferentes nacionalidades en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio. “Entonces, yo rechazo cualquier tipo de xenofobia de los Estados Unidos y sí creo que deben de reconocer la gran aportación que hacen los migrantes no sólo de México, sino de muchas partes del mundo. Entonces la rechazo. Qué bueno que está suspendida pero sí es un riesgo y creo el Gobierno mexicano debe de subir el volumen de protesta” sostuvo.

La candidata de PRI, PAN y PRD expuso que en el país vecino la migración tiene dos enfoques que autoridades, políticos y ciudadanos, dijo, interpretan a su conveniencia en Texas y el resto de la Unión Americana. “Entonces, obviamente, desprecian la migración que les conviene, pero no reconocen la migración, que le aporta valor y riqueza a los Estados Unidos”, declaró.

En el marco de su participación en el foro “Mujeres transformando México” de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Xóchitl Gálvez explicó su propuesta de política exterior para llevar una relación bilateral con Estados Unidos, diferente a la del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Detalló que, de ganar los comicios del 2 de junio, su gobierno negociará con la Casa Blanca la entrega de visas específicas para trabajadores mexicanos que, por su alta calificación y competencia para diferentes servicios y actividades relevantes para la economía de Estados Unidos, pueden ser un ejemplo de una migración segura, regulada y productiva para ambos países.

Frente a uno de los gremios más importantes del transporte en México, como lo es la Canacar, la candidata presidencial escuchó quejas y denuncias sobre el robo en carreteras, la extorsión y otros delitos que afectan a los trabajadores del volante y a otras ramas de la economía nacional que dependen del trayecto terrestre de mercancías por todo el país. Xóchitl Gálvez declaró que, por la inacción del Gobierno actual, transportistas mexicanos se están yendo a Estados Unidos para escapar de la violencia.

“Justo aquí los transportistas están sufriendo por la cantidad de operadores que se están yendo a trabajar Estados Unidos. Algo que no dicen los que están en contra de los migrantes es que buena parte de la mercancía en Estados Unidos la están empezando a mover operadores mexicanos a los que les están dando visas de trabajo legales, justamente porque no tienen mano de obra en Estados Unidos… muchos de esos operadores se están yendo Estados Unidos por el tema de la violencia. Porque dicen pues allá me pagan más está más seguro”, concluyó.

A los transportistas organizados y agremiados en la Canacar, Xóchitl Gálvez les presentó su propuesta de crear un plan de aduanas binacional conformado por empleados de México y Estados Unidos, a fin de mejorar el paso de personas y mercancías en los cruces fronterizos.