México supera máximos de toda la pandemia en casos diarios y activos

México inició el 2022 con un repunte de casos de Covid-19, que los expertos atribuyen a la expansión de la variante Ómicron y a la temporada invernal, ya que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud (Ssa), tan sólo del 2 al 11 de enero, se reporta un incremento de 278 por ciento en los casos activos.

La Ssa empezó el año reportando 48 mil 801 activos y este martes, México alcanzó la cifra más alta de toda la pandemia con 184 mil 660 casos activos y 33 mil 626 contagios, el mayor número en 24 horas en lo que va de la pandemia, con lo que el acumulado total asciende a cuatro millones 170 mil 066 casos. Además, la dependencia notificó 162 decesos en 24 horas, para un total de 300 mil 574.

Incluso, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó durante la conferencia mañanera de ayer que Ómicron ya predomina en la mayoría de los contagios en el país.

“La variante Ómicron, que en este momento se está convirtiendo la preponderante en México, igual que en otras partes del mundo, tal como lo hemos estado comentando, tiene una característica importante que ayuda a visualizar por qué se ha separado la rápida ocurrencia de muchos casos con la relativa ocurrencia lenta del incremento de hospitalizaciones”, indicó.

Según cifras de la Ssa, el 2 de enero, que fue el día que se publicó el primer Informe Técnico del año, el país presentó una reducción de 91 por ciento en las hospitalizaciones respecto al punto más alto de la pandemia, en enero de 2021, y la ocupación de camas generales se encontraba en 14 por ciento.

Hasta el 11 de enero, cuando se han presentado los picos más altos de contagios de la pandemia, la ocupación hospitalaria muestra un 85 por ciento de reducción respecto al punto más alto, y las camas generales ocupadas al 23 por ciento. Es decir, que aumentó 44 por ciento la demanda de servicios hospitalarios.

Ante este panorama, Alejandro Sánchez Flores, investigador del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, dijo a La Razón, que este pico de contagios ya se esperaba y que pronto Ómicron será la que más infecte en el país.

“Era de esperarse, porque sabíamos que esta variante era de tres a cuatro veces más transmisible que Delta. A Delta le llevó mes y medio ser dominante, pero con los casos de Ómicron, que tan sólo en esta semana van al alza, pronto dominará en el país”, dijo el experto.

Añadió que no sólo Ómicron ha contribuido a la alza de contagios, sino que el comportamiento humano en invierno también es un factor, ya que las personas pasan más tiempo en lugares no ventilados por el frío y además, la temporada de fiestas, así como el hartazgo de la gente ante el confinamiento, influyeron para que el virus se propagara en mayor medida.

“Parece que tenemos amnesia selectiva, que pensamos que tenemos sólo una gripe y ahorita no hay gripitas, todo síntoma de resfriado debe tomarse como Covid y aislarse”, aseveró.

Detalló que sólo en diciembre, de mil 300 muestras de casos positivos recolectados, 350 correspondían a Ómicron, por lo que los contagios con esta variante representan 30 por ciento, aunque asegura que no es una cifra oficial, ya que aún falta agregar las de las últimas semanas; además, se debe tener en cuenta que hay muchas personas que no se hacen pruebas, por lo que no se pueden contabilizar.

“Hay un subregistro por el desabasto tan grande que existe de pruebas, la aceleración es tan grande que las personas contagiadas pueden saturar el sistema de salud debido a que aún hay adultos rezagados en vacunación o los menores de edad que aún no están vacunados, así como los que tienen comorbilidades”, dijo.

Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en entrevista con este diario coincidió en que esta nueva ola excesiva de contagios ya se veía venir.

“Era algo que esperábamos, aunque no entiendo por qué siempre creemos que no nos va a tocar. Desde el año pasado empezamos a ver que había un repunte en Europa y debimos considerar que en México siempre vamos un poco atrás. Por eso no hay que sentirnos exentos, si somos parte del mismo planeta.

“Ómicron es mucho más contagiosa ,y si a eso le sumamos que el 1 de diciembre fue el informe presidencial y las fiestas decembrinas, además de que, la verdad, después de dos años de estar encerrados las personas dejaron de cuidarse, todo esto se hizo una mezcla perfecta para un incremento tan alto de contagios, ya que tenemos las cifras más altas de toda la pandemia”, sostuvo la experta.

Detalló que el Gobierno no ha hecho muchas pruebas, ya que el acceso a ellas es muy limitado: “dicen que es mejor ya darte por positivo, porque con tanta gente que tenemos afuera haciendo colas para la prueba, eso va a ser un bombazo de contagios. Para mí no es muy sano no saber cuántos casos reales tenemos, pero entiendo que no quieren que haya grandes grupos de personas porque se pueden contagiar en la fila”.

Además, dijo que debido a que no existe este conteo estricto, la aproximación de casos activos en el país es de 300 mil casos al día: “la preocupación es que las personas que aún no están vacunadas, incluyendo los menores de 15 años, se agraven, y sean los que saturen el sistema de salud en el país”.

El dato: Se consideran casos activos aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, por lo que se encuentran en etapa de transmisión.

Presidente descarta necesitar hospitalización por reinfección

Luego de anunciar que dio positivo a Covid el pasado lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de un video transmitido en conferencia, que presenta ardor de garganta, ronquera y leve dolor de cuerpo, pero aclaró que no requerirá hospitalización.

Con termómetro electrónico y oxímetro en mano, el Presidente confirmó que su temperatura es de 36.1 grados, mientras que su oxigenación de 96, por lo que subrayó que “este mensaje es para informar cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia, ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”.

“¿Qué es lo que tengo? ardor en la garganta, es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio, estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien, entonces, creo que afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos”, expresó el mandatario.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que “lo más importante es no vencerse, aquí hay que echarnos para adelante y tenemos como protección al creador, a la ciencia y, además, las ganas de vivir para llevar a cabo la transformación de México, un abrazo”.

Por su parte, su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, informó a través de sus redes sociales que ella y su hijo Jesús Ernesto también se han aislado, aunque no presentan síntomas de la enfermedad.

“Por precaución, Jesús y yo nos hemos aislado también (no tenemos contagio hasta este momento ni síntomas) y estamos seguros de que este virus se irá pronto de casa”, escribió la esposa del Presidente en su cuenta de Instagram.

Gutiérrez Müller aseguró que el Presidente tiene buen ánimo y que este martes amaneció mejor, “con la misma fuerza que siempre lo ha caracterizado”, por ello le deseó que se recupere pronto.

En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, consideró que debido a que López Obrador presenta un cuadro leve de Covid-19, podría regresar a sus actividades normales el 17 de enero.

El funcionario detalló que aunque no es el médico del Presidente, la Secretaría de Salud está preparada para cualquier contingencia.

“Seguiremos estando, como desde hace mucho tiempo, en comunicación directa con él, para precisamente, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, salir adelante”, externó.

Alcocer Varela reiteró que los contagios por Ómicron duran en casos leves una semana, en comparación con las otras variantes del virus en las que los enfermos se recuperaban en dos semanas.

“Estamos preparados para cualquier contingencia, podemos y debemos estar preparados para toda la población, no hay ninguna diferencia, en este caso por lo tanto no hay más que ver al paciente que va evolucionando muy bien”, señaló.

En su oportunidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la variante Ómicron tiene menos probabilidades de llegar a los pulmones, por lo que los contagiados presentan características parecidas a la de una gripe común.

“Ómicron tiene un predominio por la vía respiratoria alta, incluso los segmentos de los bronquios principales, es por eso que tiene menor proporción de daño en los pulmones. Entonces el cuadro clínico por Ómicron es más parecido al catarro común”, detalló.

El funcionario puso como ejemplo el caso del Presidente López Obrador, quien presenta síntomas leves.

“Ayer que recibí la llamada del Presidente, noté que tenía un proceso de vías respiratorias altas, el caso de él nos ilustra lo que está pasando con Ómicron”, afirmó.

López-Gatell expuso que los incrementos de contagios que se han visto en la última semana, se tienen que ver por separado con las hospitalizaciones, ya que la vacunación ha ayudado.

Pide Ssa no ir por pruebas y aislarse si hay síntomas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado para que las personas que tienen síntomas de Covid-19 como tos, escurrimiento nasal y dolor de cabeza, no acudan a realizarse pruebas de antígenos y en su lugar, den por hecho que están contagiados y se queden en casa.

“La escasez de pruebas es mundial, estamos haciendo un llamado a tener claridad. Si se tienen síntomas como tos, dolor de garganta, disfonía, hay que pensar que se tiene una enfermedad respiratoria. Hacerse la prueba no va a modificar nuestra decisión de aislarnos, hay que quedarse en casa para evitar contagiar a otros. Debemos estar pendientes de la oxigenación, si la oxigenación baja podría ser un síntoma de riesgo, al igual que si se tiene edad avanzada o comorbilidades, a diferencia de los jóvenes que corren menos riesgo”, aseveró.

Luego de que en la última semana, las personas han abarrotado farmacias, laboratorios y kioscos públicos para obtener una prueba rápida y saber si están contagiados, el funcionario pidió a la población no entrar en pánico ante el alza de contagios.

“La capacidad de fabricar pruebas Covid en todo el mundo es limitada, si todas las personas que tienen tos y dolor de garganta se aceleran en ir a hacerse una, se van a angustiar porque, en primera, van a estar en una fila en un laboratorio; además, le van a restar la oportunidad a personas que, por razones médicas, es imprescindible que se hagan una prueba para saber si están contagiadas”, afirmó.

López-Gatell también informó que el Gobierno federal planea una “vacunación masiva”, en la que comenzarán a aplicar la dosis de refuerzo a los adultos de 40 a 59 años en todo el país, la cual comenzará pronto, aunque aún no especificó una fecha en la que este sector de la población será inoculado.

Reiteró que ya se están aplicando las dosis de refuerzo a los adultos mayores de 60 años y que hasta el momento llevan aplicadas seis millones 701 mil 262 vacunas, es decir, 51 por ciento de esa población.

Acusan que Federación minimiza ola de casos

Expertos en salud pública aseguraron que el Gobierno federal continúa “minimizando” la nueva ola de contagios por la variante Ómicron, lo que es un “pésimo” mensaje ya que la ciudadanía piensa que sólo es una simple “gripita”, cuando es un virus de alta transmisión.

En entrevista con La Razón, Rafael Bojalil, investigador del Departamento de Salud de la UAM Xochimilco aseguró que la variante no es una simple “gripita”, ya que es un virus que se transmite rápidamente y que como cualquiera tiene consecuencias a la salud graves o leves.

“Efectivamente el mensaje es que se está minimizando ya que Ómicron llegó con una gran cantidad de personas vacunadas, y eso ha hecho que sea más leve, pero no significa que sea una gripita, ya que sigue siendo Covid-19 y además es impresionantemente más contagioso que todas las variantes. Definitivamente lo están minimizando y el mensaje de no preocuparse es pésimo”, señaló el experto.

“Otro de los problemas es que los menores ya comenzaron a contagiarse, porque por un lado las autoridades casi los obligan a regresar a las escuelas, pero no los vacunan”, consideró el experto.

Por separado, el neumólogo Armando Rosales, médico del IMSS en Zacatecas, coincidió en que los funcionarios “están haciendo menos” el tema de la nueva ola de contagios, ya que con la vacunación esperan que se termine la pandemia, por lo que consideran que los síntomas ya son menores y parecidos a un catarro.

“Minimizaron la cuarta ola de contagios y la gente sigue muriendo, vemos a los funcionarios diciendo que no hay problema por la nueva ola, porque están todos vacunados y los síntomas son como de una gripa, pero lo cierto es que sigue siendo un riesgo la emergencia sanitaria, y parece que a los funcionarios ya se les olvidó”, dijo.

El neumólogo mencionó que en la conferencia matutina de ayer, se vio a funcionarios sin cubrebocas, cuando el mensaje debería ser de reforzar su uso y las medidas sanitarias.

Con información de Angélica Guerrero, Daniela Gómez y Jorge Butrón