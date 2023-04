México triplica en 4 años gasto en deportaciones; 1,161 mdp en 2022

El gasto por deportación de migrantes que transitan de manera irregular por México aumentó en la administración federal 189 por ciento de 2019 a 2022, de acuerdo a reportes del Instituto Nacional de Migración (INM).

En un documento en poder de La Razón se detalla que en 2019 se emplearon recursos por 400 millones 816 mil 586 pesos; mientras que en 2020 fue de 375 millones 439 mil 276 pesos; para 2021 la cifra se elevó a mil 045 millones 770 mil 492 pesos y al cierre de 2022 la cifra fue de mil 161 millones 558 mil 579 pesos.

Tan sólo el año pasado, la Secretaría de Gobernación (Segob) contabilizó la deportación de 106 mil 008 extranjeros en calidad irregular, lo que representa que por cada persona la dependencia federal gastó 10 mil 957 pesos.

Lo anterior contrasta con el costo en 2021, cuando se contabilizaron 130 mil 269 deportados, lo que significa que se gastó por cada uno, ocho mil 027 pesos. En 2020 el gasto por persona fue de seis mil 224, con 60 mil 315 eventos, y en 2019, de dos mil 675 pesos por cada uno de los 149 mil 812 repatriados, lo que confirma el aumento de recursos para esa partida presupuestal, que las autoridades denominan “Gastos por servicios de traslado de personas”.

Al respecto, Sandra Álvarez, coordinadora de la organización Sin Fronteras, dijo que la constante deportación de migrantes demuestra la falta de capacidad de las autoridades federales para brindar atención, pues no es la solución y rompe la protección hacia la gente.

“La deportación no es una solución para el país, pues eso sólo demuestra la falta de capacidad que tienen las autoridades para dar atención a la gente, por lo tanto, se rompe la política de contar con una migración segura, ordenada y regular, pues las deportaciones son producto de pactos simbólicos entre México y Estados Unidos. No es una solución y eso es claro”, explicó.

Señaló que cuando una persona es expulsada, pero su intención es quedarse en México o llegar a Estados Unidos, lo va a seguir intentando las veces que sea necesario, por lo que el gasto puede ser mal empleado, además de que se generan otros efectos colaterales para las personas que los pueden poner en riesgo.

La experta dijo que una posible solución es atender la situación desde el origen, para evitar su salida, esto es, prevenir y generar redes de empleo, seguridad y fortalecimiento en temas de justicia para evitar que el menor número de personas migren. “Se debe establecer una distribución en todo el país para la gente que desea quedarse, aparte de fortalecer una cultura de la paz para que los migrantes lleguen y no sean vulnerados. Se debe ver al extranjero como un apoyo y no como una amenaza”, indicó.

En tanto, la directora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, señaló que el gasto aumenta ya que la migración también lo hizo desde hace varios años; sin embargo, sostuvo que las autoridades deben buscar otras vías legales que sean menos costosas y más efectivas, como los programas que tiene el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el que se le da seguimiento a los casos de personas, así como alojamiento.

“Se dio seguimiento por parte de la ACNUR a 25 mil migrantes y se les dio alojamiento y trabajo, pues ello es una estrategia más afectiva que la deportación. Yo creo que más bien se debe analizar el contexto y ver los casos de éxito de ese tipo de políticas, pues no se puede analizar el gasto solamente así”, explicó.

La activista comentó que es necesario profundizar en cómo se da el gasto en el tema de deportación y hacer un verdadero análisis, además de las causas por las que la gente migra, ya que los éxodos van a seguir por mucho tiempo y las autoridades deben estar preparadas para ello.

Ordenan el cierre de estación migratoria

El Gobierno federal ordenó el cierre definitivo de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fallecieron 39 migrantes y otros 28 quedaron lesionados, el resto de los extranjeros que se encontraban en este lugar serán llevados al Centro Integrador del Migrante de esa misma ciudad, informó la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

“Se ha tomado la determinación de suspender desde ya y de forma definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que las personas migrantes albergadas ahí se trasladarán al Centro Integrador para el Migrante ‘Leona Vicario’.

“Reiteramos la indignación y el dolor que genera para el Gobierno este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”, expuso en conferencia de prensa.

Además, se rescindirá el contrato de la empresa CAMSA, cuyo personal en Ciudad Juárez se encuentra acusado por el incendio, pero en el resto de las 23 sedes en igual número de estados, se tendrá que analizar el retiro.

“El contrato con el Instituto Nacional de Migración tiene, me parece, tiene 15 días para… Es que no es se rescinde, sino que ellos tienen derecho a los alegatos, digamos así; entonces más o menos es en 15 días”, dijo Rosa Icela Rodríguez.

Por su parte, la fiscal especial para Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, dio a conocer que este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”.

De ellos 3 son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), un guardia de la empresa de seguridad privada CAMSA y un migrante de nacionalidad venezolana, quien presuntamente inició el fuego en la estación migratoria. Todos ellos enfrentarán cargos por homicidio y lesiones.

“Se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que fue concedida por el juez de la causa para los cinco imputados”.

Sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del término constitucional para definir su situación legal, por lo que se citó a la continuación de la audiencia el próximo martes a las siete de la mañana.

Sara Irene no pudo establecer si todos fueron arrestados o algunos ya se encontraban bajo resguardo de la autoridad. “No, tengo ahorita el dato exacto de dónde fue detenida cada persona”, dijo.

La funcionaria de la FGR tampoco pudo establecer los horarios en que ocurrieron los hechos, ni quien fue la persona responsable de abrir la puerta para los cuerpos de seguridad que llegaron a sofocar el incendio.

También aseguró que no se fabricarán chivos expiatorios en este caso y se llegará hasta el más alto nivel que tenga responsabilidad en este que ha calificado como “un delito grave, inaceptable y doloroso” para el gobierno federal.

“No se trata de ninguna manera de que no haya justicia”, advirtió.

Alcalde asegura que centro no tenía protección

El alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar aseguró que el centro de retención migrante en donde murieron 39 migrantes, no contaba con las medidas básicas de Protección Civil.

Durante una breve entrevista en la localidad explicó que el lugar no contaba con medidas contra incendios, las rejas estaban cerradas y se tuvo que abrir un boquete para que lograra entrar la ventilación, de acuerdo al dictamen de Protección Civil que se dio a conocer en el municipio.

Adelantó que el Departamento de Bomberos local entregará un reporte a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo al edil.

“Evidentemente la tragedia destapa una serie de irregularidades, por lo menos en esa estación, y que debieron haberse revisado”, destacó al salir de una reunión con la mesa de seguridad.

Por otra parte, el activista Carlos Sánchez reveló en sus redes nuevos videos de los momentos en que se estaba llevando a cabo el incendio en la estación migratoria, en donde incluso, algunos testigos mencionan que son muchos migrantes los que se encuentran al interior para salvarlos y cuestiona el cómo los sacarán.

En las imágenes se ve a bomberos tratando de apagar las llamas, además de que los videos también son grabados desde el interior del lugar; incluso en algunos se escucha el grito de personas, humo y fuego.

Más tarde, el edil se lanzó contra Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de los programas del Bienestar, por las acusaciones en su contra por ser parte de los responsables de la tragedia.

Los funcionarios han intercambiado acusaciones por los sucesos del pasado lunes en el centro de retención en Chihuahua, pues las declaraciones previas del alcalde fueron en contra de los migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez y que intentan sobrevivir pidiendo dinero en las calles.

Al menos 11 afectados por incendio siguen intubados

El Gobierno de Chihuahua informó que al momento 11 migrantes que resultaron lesionados tras el incendio en el centro de retención de Ciudad Juárez se encuentran intubados, por lo que se les brinda atención médica permanente.

El encargado del despacho de la Secretaría de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, destacó que por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se ofrece atención permanente y puntual a todos los pacientes, por lo que, de ser necesario, fueron preparados otros hospitales de la Secretaría de Salud en caso de cualquier emergencia.

En caso de requerir el traslado de algún paciente, se ha preparado la Unidad de Quemados en el Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo”, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a los reportes, los pacientes que se encuentran en el Hospital de Ciudad Juárez presentan lesiones en las vías respiratorias, es decir, lesiones pulmonares importantes y del tracto respiratorio general, además de falla renal aguda, debido a las quemaduras sufridas durante el percance.

El pronóstico de tres de los migrantes hospitalizados es delicado y el del resto es reservado, “solamente las horas y el paso de los días son los que van a poder determinar el pronóstico individual”, explicó.

Respecto al origen de los migrantes que son atendidos en este nosocomio, cinco son de Guatemala, cuatro de Honduras, uno de Venezuela y uno más de El Salvador.

En Veracruz, la Casa del Migrante de Coatzacoalcos dedicó un viacrucis para todas las víctimas de los sucesos en Ciudad Juárez.

Los migrantes que participaron cargaron cruces de madera y portaban banderas de los países a los que pertenecían los extranjeros fallecidos y heridos, además que se colocaron un moño blanco en señal de respeto.

“¡Justicia!”, clamor de víctimas al Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue increpado por migrantes durante su viaje a Ciudad Juárez, Chihuahua, para reunirse en privado con servidores de la nación y trabajadores del banco del Bienestar.

Mientras el mandatario participaba en el encuentro realizado en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez, un grupo de centroamericanos comenzó a gritar ¡que salga! ¡que salga! ¡justicia! ¡justicia!

Los inconformes por el incendio registrado en la estación migratoria que costó la vida de 39 migrantes, esperaron al mandatario tras un encuentro con el equipo médico que atiende a los 28 sobrevivientes de la tragedia.

Sin embargo, al salir del Colegio de Bachilleres, decenas de migrantes intentaron abordarlo, incluso se pusieron frente a su camioneta y uno de ellos estuvo a punto de ser aplastado. Los migrantes seguían con sus gritos de justicia, a pesar de todo el Presidente no se bajó.

En videos difundidos en redes sociales se observa a una mujer que le pide que no se comporte como lo hacen los Estados Unidos, que no aceptan a los migrantes a lo que el mandatario respondió “no, somos iguales, mi amor, no nos confundas”. La mujer siguió insistiendo parada frente a la camioneta, desde su asiento, López Obrador le pidió que no provocara.

“¿Usted era provocador cuando defendía la justicia y la dignidad? -No, pero no lo hacía así- ¿Cómo lo hacía, no estaba toda la gente en el zócalo, no había millones de gentes en el zócalo defendiéndolo señor? A lo que el Presidente contestó: Qué se me hace que te mandó Maru, mi amor. En referencia a la gobernadora de la entidad, María Eugenia Campos, con quien ha tenido diversos desencuentros, originados a partir del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara.