México no viola ley internacional por dar asilo a familia de Pedro Castillo: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, subrayó que no hay ninguna violación a las leyes al dar asilo a familia de Pedro Castillo , y que la declaración de funcionarios peruanos de “persona non grata” al embajador mexicano en el país andino es en detrimento de este último, pues revela “qué tipo de gobierno es” el de Perú.

"Es muy conocida la política exterior mexicana de tender la mano a nuestros países hermanos; hay una larga tradición de que México ofrece asilo político como lo ha hecho ahora con la familia del ex presidente Pedro Castillo y como lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, no hay ninguna razón, no hay causa justificada para declararlo persona non grata [al embajador Pablo Monroy] ", comentó.

Tras una reunión con reporteros, Delgado Carrillo señaló que hay puntos de vista diferentes de los titulares del Gobierno peruano con respecto a lo que se acostumbra en el mexicano, pero que ofrecer asilo no viola nunca alguna ley internacional.

"Hay acusaciones pero no sentencia, ni algo aprobado en contra del presidente [Pedro Castillo, ahora depuesto]; al contrario, yo creo que está aumentado la inconformidad de la población en ese país sobre lo que ocurrió", indicó

Añadió que hay señalamientos de otros países a favor de la postura del Gobierno mexicano, los cuales alegan que éste sí ha manifestado respeto al voto a favor de Pedro Castillo de la población andina.

"Entonces, qué bueno que, de manera respetuosa pero firme, el Presidente [López Obrador] se pronuncie a favor de que se respeten las democracias, los gobiernos democráticos y que se mantenga esta tradición que tiene muchos años en nuestro país", concluyó Mario Delgado.

