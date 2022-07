“México vive su peor momento de violencia”

México pasa por el peor momento de violencia en su historia, debido a que los últimos años han sido los que tienen mayor número de feminicidios, extorsión, robos, narcomenudeo, trata de personas y homicidios, entre otros, aseguró Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“En México hay ausencia de liderazgo en el tema de seguridad, ya que no hay pies ni cabeza en la estrategia y la Guardia Nacional no tiene dirección. Las fiscalías son el eslabón más débil en el sistema de justicia, pues por cada agencia hay un promedio de 250 carpetas de investigación que no se dan seguimiento”, explicó.

En conferencia de prensa, donde presentó el asistente virtual “Ella es Norma” como respuesta la falta de atención e interés de los Ministerios Públicos a las denuncias ciudadanas, el activista comentó que la Federación abandonó a los estados, pero en particular a los que son dirigidos por la oposición, lo que genera una serie de delitos, aunado a la falta de presupuestos para la operación de los cuerpos locales y estatales.

Rivas comentó que en el país hay un fuerte problema de impunidad ya que de cada 100 delitos denunciados, sólo se abren siete carpetas de investigación, ya que los Ministerios Públicos se encuentran rebasados.

“Las personas no denuncian porque se invierten hasta diez horas para poder ser atendidos por las autoridades, además que hacen hasta lo imposible por disuadir la denuncia; por ello, los ciudadanos se desesperan. En la mitad de los casos que se investigan no pasa nada y hay diversos tipos de irregularidades”, añadió.

Por esta razón el ONC y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) lanzaron “Ella es Norma”, como una respuesta a la burocracia y falta de interés de las autoridades en las denuncias por diversos delitos, pues con esta asistente virtual se asesora de manera personalizada la interposición de las quejas para evitar pérdida de tiempo. Además, los casos reportados serán atendidos por la Dirección de Atención a Víctimas del ONC, que les dará seguimiento y orientación.