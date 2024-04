En mi gobierno, las embajadas no serán cuevas de delincuentes: Xóchitl Gálvez

En un encuentro con la comunidad de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la política exterior de su proyecto de país contempla no relacionarse con gobiernos autoritarios que violan derechos humanos.

Frente a estudiantes, profesores, egresados y personal administrativo de esta casa de estudios, la ingeniera lamentó la persecución que viven los Jesuitas en Nicaragua y criticó las condiciones de autoritarismo en Cuba y Venezuela.

Gálvez Ruiz destaca la necesidad de reformas en el Servicio Exterior Mexicano y el sistema educativo. Foto: Especial

“Condeno lo que pasó en Ecuador, más allá de los dimes y diretes que hubo previamente. A lo mejor no comparto la manera. Las embajadas en mi gobierno no van a ser cuevas de delincuentes. Yo no le daría asilo a alguien que está acusado en el caso Odebrecht, por ejemplo. Yo, como Presidenta (pido), que se someta a la justicia de su país, si estamos atacando la corrupción y, en ese sentido, más allá de la decisión que tomó México, es lamentable la violación a nuestra embajada y todos los mexicanos, independientemente del color que representamos, lo debemos de condenar”, dijo entre aplausos de los asistentes que acudieron al auditorio José Sánchez Villaseñor.

Explicó que para fortalecer el Servicio Exterior Mexicano lo primero que hará es dejar de poner a “cuates” como embajadores. “Hay embajadores que son de verdad vergüenza, que no tienen ni las habilidades ni las capacidades”, criticó.

Mensaje de Xóchitl Gálvez. Video: Especial

En otro tema, comentó que uno de sus planes para fortalecer el sistema público educativo es entregar una Beca Universal, desde preescolar hasta preparatoria, para que todos los niños, adolescentes y jóvenes mexicanos puedan estudiar en escuelas públicas o privadas.

Agregó que también proyecta un esquema para jóvenes que viven en zonas marginadas y quieran ingresar a una universidad.

La candidata llama a los mexicanos a votar en las próximas elecciones para aplicar la ley y combatir la corrupción. Foto: Especial

En su mensaje habló de programas para entregar a jóvenes una tarjeta de datos y puedan tener internet gratis; apoyarlos para que compren una vivienda, y otorgar créditos y estímulos fiscales a emprendedores.

Así como de la implementación de la beca SiSi, sí estudio y sí trabajo, donde a los beneficiarios además se les enseñará robótica, inteligencia artificial, habilidades y competencias laborales.

Gálvez Ruiz invitó a los asistentes a salir a votar este próximo 2 de junio para que en México se terminen los abrazos a los delincuentes y se aplique la ley a quienes dañan al país.

AM