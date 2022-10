“Mi tirada era EU, pero pienso quedarme aquí”

Los venezolanos que continúan entrando a México piensan quedarse en México, al menos por un tiempo, ya que ahora ven complicado llegar a Estados Unidos e imposible retornar a su país.

Unas 200 personas acudieron la mañana de ayer a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la Ciudad de México, con el objetivo de tramitar su condición de refugiado y mantenerse en el país, tras las restricciones que EU impuso la semana pasada.

Sólo la representación de la Comar en la capital recibe, desde la semana pasada, un promedio diario de 150 a 200 solicitudes de refugio. La institución estimó que el número de migrantes venezolanos que buscan asilo podría llegar a 10 mil al término del año, lo que significaría un récord.

Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) desconoce cuántas visas va a dar, pero dijo que se entregarán a todos los que apliquen.

Con mochilas, cobijas, abrigos y gorros para soportar el frío matutino, los extranjeros fueron apuntándose en una lista que una funcionaria sacó para llevar un orden.

Harrison Jesús Rivas llegó ayer de Oaxaca, tras un viaje de dos meses, debido a que fue dado de baja de la Guardia Nacional venezolana por ser crítico: “acabo de llegar a la Ciudad de México y mi tirada era ir a EU, pero con lo nuevo, quiero quedarme mejor acá. Yo era guardia nacional y ya no puedo regresar, por eso mejor decido hacer mi trámite para quedarme”, .

Mencionó que viene solo desde Venezuela y narró que ha sido muy difícil, pues salió a Colombia, pasó por la selva de Darién, por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta llegar aquí.

“Sólo en la selva duré 15 días caminando. Quien tiene dinero es quien llega más rápido, pero ha sido muy complicado porque no es como lo pintan en las redes; es sumamente fuerte, sobre todo porque los agentes de Migración sólo te están cazando”, añadió.

Mencionó que un factor por el que la gente sale es por las intensas lluvias del mes pasado en su país, que dejó muchas localidades destruidas sin que las autoridades los ayuden.

Daniel “N”, de 20 años, llegó ayer con un grupo de 80 personas desde Tamaulipas, luego de que la delegación del INM los trajo en un autobús.

“Nos dijeron que allá en Matamoros estaba muy feo y nos podían hacer daño los delincuentes. Los agentes nos dijeron que acá es más fácil tramitar el asilo para quedarnos, porque allá no pueden”, aseveró.

El plan A de este migrante de Venezuela es quedarse por el momento en México, mientras cumple todos los requisitos para ir a EU, pues por el momento no cuenta con recursos para continuar el viaje; además, espera terminar su trámite de refugio para ser elegible en el vecino del norte.

Luisa Leota viaja con cuatro menores, suegros y cuñada (ocho en total), quienes decidieron salir de Venezuela por la falta de oportunidades y empleo, pues aseguró que es muy bajo el salario para lo que cuestan los productos básicos.

“Decidimos irnos principalmente por nuestros niños; no queremos que crezcan sin nada allá. No hay trabajo, el salario es muy bajo, no hay educación, ni salud. Pensamos en quedarnos ya en México, porque ya no se puede en EU”, destacó.

La familia llegó ayer desde Oaxaca y desea hacer su trámite para permanecer y buscar una nueva oportunidad aquí. Por ahora, su mayor preocupación era no tener un albergue dónde pasar la noche, por lo que esperaban que en la Comar les ofrezcan un sitio, pues de lo contrario, no descartaron quedarse en la calle.

Jefrey “N”, suegro de Luisa, mencionó que no piensan regresar a su país, porque dejaron todo para empezar de nuevo: “Allá en Venezuela, si no apoyas al gobierno, te quitan todos los servicios y no te dan empleo; no hay comida y la poca que hay es muy cara”.

Se espera que los migrantes sigan llegando a territorio nacional en los siguientes días, debido a que hay cientos en camino, que se sumarían a los miles que ya hay varados en las fronteras sur y norte del país y en la Ciudad de México.

CNDH ve “precarios” los refugios en Tamaulipas



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que en los albergues de Tamaulipas existen condiciones precarias para los migrantes que ahí se resguardan.

Tras emitir una recomendación dirigida al Gobierno del estado, el sistema DIF, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Instituto Nacional de Migración (INM), destacó que persisten graves riesgos para la vida, salud, integridad física y dignidad de las personas en contexto de migración.

Señaló que son ocho mil personas en contexto de movilidad las afectadas, y que muchas de ellas se ven orilladas a vivir en las calles, lo que las pone en grave riesgo.

Entre los factores de peligro identificados se encuentran poca vigilancia en los límites del río Bravo, basureros improvisados, por lo que la gente pernocta en condiciones insalubres, y también han surgido actos violentos entre la población migrante con armas blancas y hacia el personal de los refugios.

Pese a qué se han hecho constantes llamados a la GN, no se ha tenido pronta respuesta, dijo. Señaló que dos mil personas están en albergues y otras siete mil están en las calles. También se pide que, de forma inmediata, se habiliten espacios dignos y seguros para la población extranjera.