Mier reta a Piña a debate sobre los fideicomisos

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, volvió a retar a un debate público a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para que defienda los fideicomisos que los legisladores suprimieron la semana pasada y que considera privilegios, “sin amenazas ni utilizar a los trabajadores, para ver quién miente”.

Aseguró que la ministra presidenta es juez y parte, porque además de presidir la Corte, a la vez encabeza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por lo que demandó que les dé la cara a los 55 mil 600 trabajadores del Poder Judicial.

Sugirió que a éstos los han manipulado. “A los trabajadores y servidores públicos del Poder Judicial, en especial a los que hoy (ayer domingo) se manifestaron en varias ciudades del país, les reitero que ninguno de sus derechos y prestaciones laborales será afectado por la eliminación de estos fideicomisos. Sé de las presiones que han ejercido sobre ustedes para asistir y llevar a sus familias a las marchas”, dijo.

El diputado morenista comentó que muchos trabajadores lo han buscado porque se encuentran presionados por amenazas de despido.

Ignacio Mier Velazco, Diputado de Morena

Al igual que lo hizo en días anteriores, llamó a la ministra presidenta Norma Piña Hernández a que se les explique a los trabajadores del Poder Judicial a detalle lo que es un fideicomiso, cómo operan y cómo se financian.

“Con el mayor respeto y cariño, le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que podemos debatir públicamente, de cara al pueblo de México, para saber quién está mintiendo, y que les den la cara a los trabajadores”, expresó.

Mier Velazco señaló que el 80 por ciento de los dos millones de asuntos que tiene en promedio el Poder Judicial Federal “no son atendidos y por esa omisión quedan libres defraudadores y evasores de la delincuencia organizada, pero la gente que cometió un delito del fuero federal está esperando; no hay justicia en México”.

El líder de la bancada morenista en San Lázaro sostuvo que ministros y magistrados lograron acumular cantidades exorbitantes de dinero, “porque fue lo que les sacrificaron a los trabajadores”.

“Porque el dinero de los fideicomisos no cayó del cielo, ni es de las fianzas, (sino que) es del presupuesto de todas y todos los mexicanos”, aseguró Mier Velazco. Puso énfasis en que dichos recursos “fueron lo que no les dieron en sueldos, lo que no les dieron en materiales ni en prestaciones a los trabajadores y se los quitaron para facilitar su trabajo”.

Ignacio Mier dijo que, de ser necesario, pondrá a disposición de todos los trabajadores los fideicomisos, con sus saldos y cómo se nutren, y que les pregunten a los magistrados qué hacen con los rendimientos.

“El Presidente de México, acompañó la iniciativa sobre la extinción de los fideicomisos y es su fuerza moral la máxima garantía de que el recurso de los fideicomisos se ocupará en las necesidades del pueblo”, finalizó.