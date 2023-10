Miércoles se dará a conocer plan integral de reconstrucción para Acapulco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que el próximo miércoles dará a conocer la primera etapa del plan integral para la reconstrucción del puerto de Acapulco, Guerrero, luego del paso devastador del huracán Otis, el cual será en tres fases.

“Las prioridades: primero el pueblo, la atención a la gente pobre; segundo, los pequeños negocios; tercero, los hoteles porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios, y va incluida toda la infraestructura, lo que tiene que ver con electricidad, con agua, las escuelas, los hospitales, la seguridad, todo.

“Es un plan integral, pero a ver si podemos esbozarlo el miércoles, para darle tranquilidad a la gente”, señaló durante la conferencia habitual de medios en Palacio Nacional, donde informó que se contempla también brindar empleo temporal para que los habitantes del puerto ayuden en su recuperación.

Van más de 20 mil viviendas censadas en Acapulco, aclara AMLO. Foto: Daniel Aguilar, La Razón

Las personas que se quedaron sin trabajo podrán participar en el plan de empleo temporal, con el objetivo de que contribuyan a poner de pie nuevamente al puerto de Acapulco, “no les falte de comer ni nada para sus familias”, apuntó.

López Obrador dijo que en este momento prevalece la etapa de emergencia, la cual está siendo atendida por el gobierno federal, sin embargo, no quiso comprometer alguna fecha para determinar el tiempo en que estará reconstruido en su totalidad el centro turístico ante los daños ocasionados por Otis.

Reiteró que van hasta ahora más de 20 mil viviendas censadas, y espera que se avance con unas 10 mil por día porque se está trabajando, “pero no vamos a esperar a que esté el censo terminado pues nos llevaría tiempo”.

“Hablaba de entregar por adelantado la semana próxima si es posible, los apoyos de bienestar para los adultos mayores, becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, esa es una buena derrama económica, va a ayudar”, consideró López Obrador.

Asimismo, el gobernante mexicano reveló que el famoso chef español José Andrés le mandó a decir que está en la mejor disposición de elaborar comida para los damnificados de Acapulco, lo cual es una muestra de humanismo y solidaridad.

ACAPULCO, GUERRERO, 30OCTUBRE2023.- La zona de yates permanece totalmente destrozada, decenas de embarcaciones se encuentras encalladas, muchas de ellas inservible, esto a casi una semana del piso del huracán Otis. Foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro

“Él mismo me mandó a decir que quiere hacerlo con la Sedena porque ya por su experiencia, que es lo que a veces los sabiondos omiten, por experiencia, las fuerzas armadas tienen una mejor organización, Marina, el Ejército tienen los planes para atender estas tragedias.

“Él me manda a decir esto, que yo lo ponga en comunicación con el general Cresencio Sandoval, y tienen ahí al encargado de alimentos y cocinas. Hay mucha gente muy generosa, muy contrario, estos que a la primera movidos por el coraje que ponen no ayudes. No donen”, destacó.

IP alista plan alterno para reconstrucción de Acapulco



Alterno a las acciones del gobierno federal, los organismos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) preparan un plan de apoyo a favor de la reconstrucción del puerto de Acapulco, así como a favor de comunidades y pymes afectadas por el huracán Otis en el estado de Guerrero.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Miguel Medina Mora, informó que entre las empresas afectadas, micro, pequeñas y medianas son las que necesitan mayor apoyo, por lo que la los organismos del CCE pondrán mayor atención a este segmento de las empresas.

Indicó que este martes se reunirá el pleno del CCE para elaborar la estrategia de apoyo. “Independientemente de lo que hará el gobierno, Haremos un plan de reconstrucción de Acapulco; el puerto nos requiere a todos y unidos”.

Mediana Mora expuso lo anterior en conferencia de prensa virtual para presentar el Encuentro Nacional Coparmex 2023, en donde aseguró que las acciones del gobierno municipal, estatal y federal fue rebasado por Otis.

“La actuación de los gobiernos federal, estatal y municipal se quedó corto y con poca coordinación. Sabemos que el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos sabía con toda precisión, 24 horas antes, que el huracán pegaría en Acapulco con categoría 5, por lo que se pudieron tomar muchas previsiones", aseguró.

El presidente de Coparmex expresó su solidaridad con el pueblo de Guerrero y recordó que desde los 68 centros empresariales que tiene en todo el país, se realiza acopio de víveres e insumos, pero canalizarlos sólo a través de la Cruz Roja Mexicana.

Con información de Alina Archundia.

