Migración controlada en frontera sur por criminales, afirma Xóchitl Gálvez

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, aseguró que los grupos del crimen organizado tienen el control de la frontera sur en el tema de los migrantes, pues son quienes dirigen el tráfico de personas.

Entrevistada después del encuentro “Xóchitl en tierra de campeones”, en Gómez Palacio, Durango explicó que el Gobierno federal ha perdido el control en esa parte del país, incluso denunció que algunas autoridades pueden estar coludidas con los criminales.

De acuerdo a datos del Centro de Dignificación Humana en Chiapas, hay al menos 30 mil migrantes varados y en espera de algún documento de regularización para poder salir del estado, incluso, La Razón ha documentado la manera que trasladan a los migrantes en autobuses o de manera aérea al centro y norte del país.

Por otra parte, la abanderada de la oposición negó que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se haya reunido con madres buscadores, como se dijo, pues hasta el momento no existe evidencia alguna de ello.

Sin embargo, adelantó que de llegar a la presidencia del país las va a escuchar y hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles a localizar a sus familiares.

Es falso que Claudia se haya reunido con ellas. No hay una sola evidencia de que ella las haya recibido a las madres buscadoras. Es una mujer fría, sin corazón, que no le importa el dolor, no le importa mentir, diciendo que recibió a las madres buscadoras cuando no la recibió