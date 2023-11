Migración en máximos… con extranjeros de los 5 continentes

La migración hacia México desde los cinco continentes alcanzó su máximo histórico en 2023, al registrar 501 mil 709 detenciones de personas en situación migratoria irregular, pero con un dato que resalta: 13.3 por ciento de ese total son de nacionalidades poco comunes como Egipto o Uzbekistán, por ejemplo.

Además, la cifra de detenciones de enero a septiembre de 2023 ya es 13.6 por ciento más que todo 2022, --considerado año récord--, que registró 441 mil 409 capturas ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

“2023 es el año pico en flujos irregulares, debido principalmente a que hubo un repunte tras la suspensión del Título 42, lo que originó que 16 mil personas llegaran diariamente al país y que la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció, y súmale el reinicio de las caravanas que se está dando en Chiapas por la desesperación de llegar a Estados Unidos”, explicó Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante.

. Gráfico: La Razón de México

Señaló que no sólo los récords son en cantidad, sino en la diversidad de países que están llegando a México, pues se ha visto una gran cantidad de personas de África o de la India que ha llegado en grandes dimensiones.

Rendón indicó que al 70 por ciento de las personas que no las dejan ingresar a Estados Unidos les interesa quedarse a vivir en México, por lo que refrendó su política de regularizarlos para ingresarlos en el desarrollo del país, más que alarmarse e instaurar modelos de contención.

“También hay que darle seguimiento a los acuerdos que realizaron los presidentes en Chiapas en su reunión, pues si no, sólo queda en acuerdos bonitos que no se cumplen nunca, y que no sólo hayan venido a comer y saludarse”, dijo.

Adelantó que un factor que puede aumentar aún más la migración en los siguientes meses, es el tema de las elecciones en Estados Unidos, aparte que la gente sigue prefiriendo el continente americano, ya que en Europa se han cerrado las puertas, y el fenómeno de la xenobia ha ido al alza.

En el caso de las nuevas nacionalidades, los conflictos y la guerra no cesan, y se han tratado de ir a otros países de Europa, pero les cierran las puertas, por ello, no tienen más opción que salir de su continente a buscar nuevas oportunidades

José María Ramos

Investigador del Colef

“Hay muchas medidas de seguridad contra los migrantes en Europa, por ello se vienen a México y Estados Unidos”, aseveró.

A pesar de que Honduras, Haití, Ecuador y Venezuela encabezan las listas de mayores flujos irregulares, hay otras nacionalidades que se han hecho presentes en el país.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Política Migratoria de Segob, de 36 nacionalidades no comunes en México destacan Egipto, con un aumento de 12 mil 937 por ciento; Mauritania, con 6 mil 918 por ciento; Guinea, con 3 mil 564 por ciento, y Albania, con un aumento de 2 mil 700 por ciento.

Otras nacionalidades que registraron alzas son, por ejemplo, Moldavia, Afganistán, Bangladesh, Kazajistán, Kirguistán, Malasia, Nepal, Siria, Sri Lanka, Tayikistán, Uzbekistán, Burkina Faso, Eritrea, Mali, Sudán o Togo, entre otras.

En total, las 36 nacionalidades suman el 13.3 de la migración total en lo que va de 2023, y en conjunto tienen un alza de 673 por ciento respecto al año pasado. Además, se enlistan nuevas nacionalidades que el año pasado no estaban, como Bután, Islas Fiyi y Gabón. El conflicto de Guerra entre Rusia y Ucrania también estarían impulsando la presencia de estas nacionalidades.

José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), explicó que Estados Unidos continúa dando muchos incentivos para que la gente siga llegando a ese país, debido a que abre diferentes opciones para ello, además, se suman las condiciones de conflictos sociales, políticos y armados para que la gente salga.

. Gráfico: La Razón de México

“En el caso de las nuevas nacionalidades, por ejemplo, se ve el caso de todas las que se encuentran en las periferias de Rusia, debido a que los conflictos y la guerra no cesan, a pesar del paso de los años, y se han tratado de ir a otros países de Europa, pero les cierran las puertas, por ello, no tienen más opción que salir de su continente a buscar nuevas oportunidades”, explicó.

Sostuvo que Estados Unidos concedió estatus de protección a la gente de Venezuela para que puedan llegar a trabajar, además de visas de reunificación familiar para las personas de Ecuador, lo que manda el mensaje de que se siguen dejando entrar a los migrantes, a pesar de los avisos de contención.

El investigador dijo que a medida que se van descomponiendo las cosas en diversos países, se van a estar viendo personas de nacionalidades no comunes para los mexicanos.

La Razón reportó que en el albergue Casa Fuentes de la alcaldía Álvaro Obregón había un grupo de 30 migrantes de Afganistán, además que ya se veía la presencia de migrantes de Perú, nacionalidad que tampoco se había visto en México.

Reconocen a la estación Las Agujas del INM



El Instituto Nacional de Migración (INM) obtuvo la validación de la Estación Migratoria de Las Agujas, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México, como promotora de la salud, lo que garantiza un entorno saludable y seguro a las personas migrantes en tránsito que llegan a dichas instalaciones.

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), José Moya Medina, mencionó que con ese reconocimiento a la estación migratoria se valida al instituto como promotor de la salud a través del esfuerzo colectivo.

“Todo este esfuerzo es para garantizar una buena atención. Es importante el esfuerzo que hace el país con una mirada de derechos humanos y atención al derecho a la salud”, indicó en un comunicado de prensa.

En su oportunidad, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, sostuvo que con este avance se logra tener un equipo de trabajo capacitado en la materia para tener entornos seguros y saludables, además de avanzar en un protocolo de atención.

“Es histórico validar una Estación Migratoria como entorno saludable y seguro para las personas que tienen la necesidad de salir de sus países y ocupar este espacio en tanto se resuelve su situación migratoria”, expuso.

Decidir migrar —continuó— no es fácil, es dejar atrás el hogar, la familia y por eso es importante tener personal capacitado en estos espacios para tratar con respeto a sus derechos. Todos somos migrantes y debemos entender que la migración es un proceso natural.

Recordar que en años pasados, al estación migratoria fue objeto de críticas públicas, debido a que se localizaron en su interior, chinches y pulgas, además de que su falta de atención a los migrantes produjo la muerte de una menor en años recientes.