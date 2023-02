Inicia año con pico de migración ilegal de mexicanos a EU

Enero del 2023 se convirtió en el mes que más reportó casos de migración irregular de mexicanos adultos, menores y de otras nacionalidades en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Lo anterior se complica, luego del anuncio del gobierno del presidente Joe Biden, que propuso nuevas restricciones de acceso en el asilo de los migrantes en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política similar a la del expresidente Donald Trump.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos señaló que los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización y hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada.

Dicha medida entrará en vigor el 11 de mayo, una vez que se levante la medida del Título 42, un programa de expulsión de migrantes de manera inmediata, sin la mediación de cortes o juicios.

En enero del 2023, la migración mexicana al vecino del norte se mostró con la detención de 61 mil 904 personas, contra 60 mil 341 de enero del 2022 y 40 mil 793 del 2021, un incremento del 51.7 por ciento en dos años.

La misma situación ocurre con los menores acompañados y no acompañados, con los cuales también se reportó un crecimiento del 32.13 por ciento de enero del 2021 a enero del 2023.

Con las demás nacionalidades sucedió una situación más aguda, pues se tiene un alza del 99 por ciento en un bienio; esto es, en enero del 2021 se registraron 78 mil 414 detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza; para 2022 fueron 154 mil 874 y para enero de este año la cifra es de 156 mil 274.

. Gráfico: La Razón de México

Al respecto, el investigador José María Ramos, integrante de la plantilla de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseguró que México ya es un tercer país seguro de los migrantes que no tienen recursos para llegar a Estados Unidos, debido a que se quedan varados en el país por muchos meses o años, pues la única manera de pasar al vecino del norte es de manera ilegal y con el nuevo ordenamiento se vuelve algo aún más complicado.

“Hay una nueva gestión migratoria para que lleguen a pedir asilo a Estados Unidos, pues lo que buscan es menos detenciones y expulsiones, sino que todos los que lleguen sea por un proceso estricto y en donde se cumplan diversos requisitos, para saber quién entra a su territorio”, destacó María Ramos.

El investigador detalló que ahora será importante ver la reacción no sólo de las personas con la nueva tramitología, sino de los mismos traficantes o polleros, porque su negocio se puede ver debilitado, ya que no los van a poder llevar en masa, pues sólo los van a recibir ahora con cita.

“Con ello, México se vuelve en el gran albergador de migrantes, pues simplemente en diciembre se quedaron varados miles de migrantes y siguen en el país. Los traficantes deben evolucionar sus estrategias para seguir en el negocio, pues el proceso es ahora más cuidado y no cualquiera puede entrar”, expuso.

Asimismo, indicó que el panorama que se avecina para los siguientes meses es de menos detenciones y hasta expulsiones, ya que se ponen filtros más restrictivos que hacen “casi” imposible la llegada de la gente a Estados Unidos.

Al respecto, la coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante, Eunice Rendón, detalló que el gobierno de Joe Biden, además de desincentivar la llegada de indocumentados a la frontera, alentará la dependencia de las personas a los grupos de traficantes de personas.

“La propuesta del presidente Biden dejaría a gente vulnerable en peligro y, además, negaría la protección a miles de personas. Las organizaciones ven un nuevo ataque a los derechos a buscar protección y seguridad en Estados Unidos”, indicó.

Señaló que el endurecimiento de las medidas para llegar al vecino del norte hace cada vez más difícil para las familias alcanzar su meta, porque sólo se admitirán trámites de asilo de quienes lo pidan desde sus países de origen o quienes previamente lo hayan solicitado.

INM localiza a 98 indocumentados en un autobús

Tras realizar visitas de verificación este fin de semana en Puebla, el Instituto Nacional de Migración (INM) localizó en un autobús turístico a 98 personas en situación irregular de los países: Venezuela, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia, Angola, Haití, Eritrea y Chile.

La dependencia detalló que se le marcó el alto a la unidad de transporte que seguía aparentemente rumbo a Chiapas, y al momento de ingresar a realizar la verificación, ninguno de los pasajeros acreditó su estancia regular en territorio nacional.

Del mismo modo, el viernes pasado en Veracruz halló a 139 migrantes irregulares originarios de Guatemala, 18 de ellos menores de edad no acompañados; cuatro de Ecuador (tres de éstos integraban un núcleo familiar); dos adultos que provienen de la India; dos de Honduras, y dos más de El Salvador, quienes viajaban en un autobús turístico cuando transitaba por la comunidad Peñuela, en las inmediaciones del municipio de Fortín de las Flores, Veracruz.