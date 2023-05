Migrantes abarrotan oficinas de Comar para pedir asilo en México

Al menos 500 migrantes de Haití, Venezuela y Cuba abarrotaron la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar), debido a que buscan quedarse en el país por las nuevas restricciones en Estados Unidos.

Desde las 05:00 horas de este jueves 18 de mayo lo extranjeros llegaron a formarse. Con cobijas, mochilas y bolsas con alimentos, aguardaron la espera de al menos cuatro horas hasta que la dependencia abriera sus puertas.

Migrantes formados en las oficinas de Comar para pedir asilo en México debido a los difícil que es ser aceptado en Estados Unidos. Foto: La Razón

Tan solo se escuchaba el llanto de los niños que desmañanados que pedían a sus padres regresar a dormir.

Milton es un migrante cubano de 29 años que llegó procedente de Chiapas por la madrugada, para buscar el refugio en México, ya que en ese estado no hay documentos regulatorios para que se puedan trasladar.

Cruzar a Estados Unidos es complicado

"Llegué con dos amigos hoy en la madrugada y pensamos quedarnos en México, ya que la situación para Estados Unidos es complicada. Son las diez y aún no entramos porque hay mucha gente", narró el joven migrante.

Dijo que durante la mañana hubo algunas peleas de gente que se quiso meter a la fila, lo que se ve en cada avance ya que los oficiales encargados de coordinar las filas, gritan a la gente que no les entiende -por el idioma- y que se desesperan por querer entrar a la dependencia.

Ante las nuevas medidas migratorias de Estados Unidos que impiden solicitar de forma más fácil el ingreso al país, migrantes piden asilo en México. Video: La Razón

“Hey no se metan, fórmense, entiendan o no los vamos a dejar meter”, grita uno de lo ofíciales de la Comar.

Albergues de la CDMX al límite

Goefrey de 27 años y también de Cuba mencionó que no cuentan con un familiar en el vecino del norte, por ello su plan b es quedarse en México a trabajar, pues en su país no hay oportunidades . "Ya es complicado ir a Estados Unidos, por eso mejor nos quedamos. Estamos buscando albergues porque no hay espacio en ninguno y estamos sufriendo para ver dónde nos quedamos".

La organización Asylum Access Mexico que se encarga de apoyar a migrantes, señaló en sus redes que la Ciudad de México atraviesa por una grave crisis humanitaria, debido a que los albergues Tochan, Cafemin, Casa Fuentes y Casa Frida se encuentran a su máxima capacidad y siguen llegando personas.

Por más de cuatro horas, los migrantes de diferentes nacionalidades han esperado para ser atendidos por las oficinas de la Comar. Foto: La Razón

