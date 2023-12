Migrantes en Plaza Giordano desatan inconformidades

Al menos 300 migrantes acampan en la Plaza Giordano Bruno de la alcaldía Cuauhtémoc, en espera de que les resuelvan sus solicitudes de refugio y poder trasladarse a otros estados, como Nuevo León.

Jan Vinces es un ciudadano de Haití que viaja con su esposa e hijo en búsqueda de una mejor oportunidad de vida, debido a que en su país no hay trabajo ni alimentos: “No está bien en nuestro país, porque no hay empleo, ni comida y acá en México se está mejor”.

Mencionó que en Haití la situación es difícil porque el gobierno no atiende a la gente y por ello, buscan salir a otros países para sobrevivir.

Resguardándose del frío matutino y buscando algún alimento para el día, el haitiano mencionó que no busca ir a Estados Unidos, sino quedarse en México, ya que hay más oportunidades para encontrar trabajo y vivir tranquilo.

Las tiendas ocupan casi toda el área. Foto: Jorge Butrón|La Razón

“Acá está bien, yo me quiero quedar en México; en Haití llegan los bandidos y te quitan la casa, y aquí, está más tranquilo, lo único feo es el clima”, aseveró.

Decenas de carpas permanecen en el perímetro del parque, de donde en mayo pasado las autoridades desalojaron un campamento con cerca de 500 personas, mientras los migrantes pasan los días deambulando por las calles, pidiendo limosna y yendo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a realizar sus trámites para quedarse en el país.

Rolando llegó hace un mes de Haití y su mayor sueño es conseguir un trabajo para rentar un departamento, pues asegura “hace mucho frío”, y no está acostumbrado.

“Hace mucho frío aquí, no estamos acostumbrados. Yo me quiero quedar en México porque se puede vivir bien, no me voy a Estados Unidos”, expresó.

El haitiano es acompañado por un hermano menor y una prima, pero aseguró que en el parque a veces la gente es muy grosera, porque los insultan y los corren de muchos lugares.

“Acá ando buscando trabajo, por ello busco mis papeles, pero espero trabajar de cualquier cosa; necesito dinero para una renta de casa”, agregó.

Los comerciantes cercanos a la plaza Giordano Bruno señalan que están molestos por la permanencia de los extranjeros, ya que, dicen, son agresivos, no respetan a la gente que pasa y usan las áreas comunes como baños.

“Son muy agresivos y groseros, ya uno no puede pasar por la calle sin que lo molesten. A veces es dinero, a veces es otro tipo de ayuda, pero si no le das, se molestan”, dijo una vecina del lugar.

A sólo dos calles del parque se encuentra la Comar y por ello, los extranjeros irregulares permanecen en la periferia, a fin de tener más cerca su proceso de refugio.

“Son muy cochinos, hacen del baño en la calle y más adelante tienen baños; yo no sé por qué no van ahí, sólo molestan”, indicó la vecina.

El lugar lo usan para tender y cocinar. Foto: Jorge Butrón|La Razón

En calles aledañas, algunas personas aprovecharon su llegada para instalar puestos de comida y venderlas a los migrantes, sin embargo, otros prefieren cocinar afuera de sus casas de campaña con leña sus propios alimentos.

A nivel nacional, la llegada de migrantes de Haití aumentó mil 211 por ciento de enero a octubre de 2023, comparado con el mismo periodo del año anterior, al pasar de dos mil 419 detenidos en 2022 a 31 mil 720 en este año.

Extranjeros huyen de tráiler abandonado

Decenas de migrantes huyeron de un tráiler que fue abandonado en la capital de Oaxaca, para no ser detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que dejó como saldo una mujer herida.

En redes sociales se viralizaron un video de 20 segundos, en el que se aprecia cuando en las cercanías de la avenida Río Atoyac, los extranjeros lograron abrir las puertas del camión estacionado, luego de que el chofer huyó del lugar, aparentemente por la cercanía de patrullas.

Los migrantes salen corriendo de la zona en diferentes direcciones, dejando diversas pertenencias dentro de la caja, mientras se escucha a los vecinos gritarles por dónde se vayan.

Incluso se escucha que algunos habitantes les gritan que no se vayan para el río, debido al peligro por sus fuertes corrientes: “No corran para allá, para allá está el río, córranle por el otro lado”.

De acuerdo con medios locales, una mujer de aproximadamente 40 años resultó lesionada al caer de la unidad, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir atención. Además, un menor de edad habría quedado a resguardo del DIF estatal.