Migrantes se juntan ahora en Oaxaca para salir en caravana

Ante la contención que existe en la frontera sur, miles de migrantes encontraron la manera de salir de Chiapas y avanzar hacia el norte del país, lo que mantiene a dos caravanas activas en territorio nacional.

De acuerdo con Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, los extranjeros irregulares salen en grupos muy pequeños, de entre cinco a 10 personas, y en el trayecto se van juntando; entonces, al momento de ir avanzando y saliendo de municipios con mucha vigilancia como Ciudad Hidalgo o Tapachula, se reúnen en un punto a la salida de Chiapas para formar caravanas, pero casi en las entradas a Oaxaca.

“Ellos ya encontraron la manera de ir saliendo de Chiapas, pues no pueden hacerlo en caravanas grandes porque son vigilados y contenidos por los elementos de Migración y de la Guardia Nacional. Ellos salen en pequeños grupos y se juntan en un municipio, pero ya a la salida del estado y por ello, ya es más fácil avanzar a Oaxaca donde hay más facilidades de traslado”, explicó.

El activista señaló que de esa manera han podido abandonar la entidad de manera paulatina, por ello, se prevé que los demás migrantes que van llegando desde Guatemala salgan de la misma manera.

En tanto, informó que la caravana migrante principal se localiza hasta el momento en Veracruz, luego de que las autoridades de Oaxaca les proporcionaron autobuses para trasladarse a ese estado; de esta manera, comenzaron su caminata hacia la Ciudad de México.

“Ahorita andan en Jesús Carranza y yo creo que van como dos mil personas caminando, sin embargo, este sábado se van a reunir en Arriaga, Chiapas otros dos mil, porque vienen dispersos desde que salieron de Chiapas. Ya le encontraron el modo a salir”, dijo.

Señaló que las personas están dispersas entre Tapachula, Mapastepec o Pijijiapan, por ello, se juntan este fin de semana y entrarán a Tapanatepec, Oaxaca, en los próximos días, para de igual manera, acudir a Veracruz.

García Villagrán mencionó que muchos de los migrantes “ya no les importa” CBP One, pues las citas son muy tardías y en muchos casos, se han quedado sin respuesta. “Yo no conozco un caso exitoso de que les llamen y se queden, no hay casos aprobados, solo es una cortina de humo”, agregó.

De esta manera, buscan que en su paso por la Ciudad de México tengan la oportunidad de aplicar y registrar sus documentos, para solicitar asilo a Estados Unidos, aunque precisó que varias personas desean quedarse por lo pronto en México a buscar trabajo mientras les resuelven, debido a que el trámite cada vez es más tardío.

“Muchos de ellos si quieren ir a Estados Unidos, pero también ven que cada vez es más complicado obtener una cita, porque la página o no responde, o cuando la obtienen el trámite llega a tardar muchos meses, por ello, mejor buscan trabajos en México y en diversos casos, ya se quedan para no arriesgar”, destacó.

Se prevé que la caravana principal pueda llegar a la Ciudad de México en los siguientes días, pues depende de la rapidez con la que caminen, o en su caso, que puedan conseguir aventones.

Apenas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del vecino del norte registró su nivel de llegadas migrantes irregulares más baja desde 2021, tras contabilizar 104 mil 116 detenciones, lo que significa que cada vez hay menos personas en tránsito; además, decenas de personas que no pueden ingresar prefieren quedarse en los estados del norte de México para esperar.

INM rescata a indocumentados hacinados

El Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 22 personas migrantes de origen centroamericano, quienes viajaban entre pacas de alimento para animales, dentro de un camión de carga en el estado de Zacatecas.

Durante un recorrido de supervisión sobre la carretera federal Fresnillo-Durango, a la altura del kilómetro 69, autoridades de seguridad federal localizaron a un camión abandonado y con una llanta ponchada.

Al revisar el vehículo encontraron en su interior un doble fondo relleno con pastura compactada para ganado, ubicando a la vista a personas que viajaban en condición irregular en el país.

Se trata de 21 nacionales de Guatemala (17 adultos y cuatro menores masculinos) y un adulto de Honduras. Agentes migratorios los trasladaron a la estación migratoria de Zacatecas para realizar su proceso administrativo y los menores fueron canalizados a un albergue de la Procuraduría del Menor estatal.

En caso de no acreditar su estancia legal, el INM comenzará el proceso de devolución a sus países de origen, en tanto, los menores estarán bajo protección mientras se resuelve su situación legal.

Los grupos criminales cada vez innovan en sus formas de cruzar a los migrantes, por ello, las autoridades migratorias han reforzado los operativos.