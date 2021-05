Miguel Ángel Mancera: solicitud de desafuero no me preocupa

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, minimizó la solicitud de desafuero que presentó una diputada de Morena en su contra, porque las investigaciones están en curso y no hay resultados sobre presuntas responsabilidades en el accidente de la línea 12 del metro.

“Pueden presentar otras 10, o sea, la carpeta está iniciada. La autoridad anunció que las investigaciones están en curso, me parece que eso es lo relevante; habrá que esperar los resultados de los análisis periciales, habrá que esperar a que se precise que fue lo que ocasionó este lamentable hecho”, dijo en conferencia de prensa en el Senado de la República.

Mancera Espinosa rechazó hacer señalamientos sobre los presuntos culpables de la caída del metro y esperará a conocer los resultados periciales y de las autoridades para emitir un pronunciamiento.

Yo no voy a repartir culpas, no voy a caer en esa dinámica, yo no voy a señalar a nadie, por eso no he estado en los medios de comunicación