Miguel Ángel Yunes Márquez anuncia que votará a favor de la reforma judicial.

Tras reintegrarse a la discusión en el Senado de la República y al afirmar que se trata de "la decisión más difícil de su vida", el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez anunció que votará a favor de la reforma al Poder Judicial.

Tras concluir su intervención en el pleno del Senado, morenistas y aliados se congratularon al grito de "¡La reforma va!", mientras senadores de oposición se manifestaron en contra del posicionamiento de Yunes Márquez., quien más temprano este martes solicitó licencia a su cargo "por tiempo indefinido".

Previo a definir su posicionamiento, Yunes Márquez mencionó que: “Me duele la agresión injusta, desde muy joven he luchado por la democracia desde el PAN y siempre escuche que lo más importante es escuchar la dignidad la libertad”.

Señaló que por eso “no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto; nunca había visto en el PAN esto, a base amenazas y agresiones. Con base de amenazas han querido obligarme a que me pronuncie contra una reforma, la mayoría legislativa representa la mayoría de los mexicanos, nos guste o no, no estoy de acuerdo con doblarme ante la necedad”.

También en medio de interrupciones Yunes Márquez, mencionó que había analizado su voto, de manera concienciada y tras la intervención de Gerardo Fernández Noroña, quien pidió respeto para el senador pues “hay que respetar la pluralidad”, continuó con su discurso.

El panista dijo que desde hace años militó en el Partido Acción Nacional y “en ejercicio a esta libertad, vengo a razonar mi voto, lo hago en condición de opositor a un gobierno con el que no coincido; lo hago en medio de un debate público sustentado, basado en la desinformación en agendas personales, en fobias y en cobro de facturas”.

El senador dijo se cuestionó: “¿Quién nombra hoy a los ministros? Es el Senado, ¿Quién es el senado en su esencia? Las negociaciones se llevan a cabo entre grupos parlamentarios, y si no se logra un acuerdo. Hoy de once integrantes de la corte 5 han sido propuestos por el presidente López Obrador”.

