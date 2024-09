Miles de estudiantes toman Reforma contra la Judicial

Miles de estudiantes universitarios, trabajadores del Poder Judicial e integrantes de organizaciones civiles marcharon este domingo del Ángel de la Independencia al Senado de la República en contra de la reforma al Poder Judicial, en un intento por mostrar la fuerza de oposición en la calle en contra de la enmienda.

Numerosos grupos de jóvenes, provenientes de escuelas públicas y privadas, tomaron el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, vestidos en su mayoría de blanco y llevando consigo banderas de México, y las de sus propias universidades, desde las 08:00 horas.

Divididos en bloques por escuelas, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de instituciones privadas como la Universidad Iberoamericana (UIA), el ITAM, la Universidad Panamericana (UP), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), encabezaron la protesta.

Con la manifestación, que arrancó en punto de las 9 de la mañana, las juventudes buscan establecer diálogo con las autoridades y concientizar a la sociedad, dijeron, acerca de lo que implica esta reforma al Poder Judicial.

De acuerdo con reportes preliminares de la Secretaría de Seguridad Ciuidadana (SSC), alrededor de 15 mil personas estuvieron presentes en la manifestación. En los contingentes podían verse personajes vinculados con los partidos políticos, como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y otros independientes, como el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, y el ministro en retiro, José Ramón Cossío, además de representantes del Frente Cívico Nacional, organización integrante de la Marea Rosa.

Entre las arengas, los manifestantes expresaron: “¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!”, “¡sin Poder Judicial, ¿quién te va a amparar?!”, y “¡México, despierta, somos tu defensa!”. También: “¡Norma Piña, no estás sola!”, “¡el juez imparcial es de carrera judicial!” y “¡si el pueblo se informa, no pasa la reforma!”.

En las escalinatas del Ángel de la Independencia hubo posicionamientos de las juventudes, entre ellas la de un estudiante de la UNAM, quien dijo: “El día de hoy, miles de jóvenes y estudiantes mexicanos nos unimos para tomar la coyuntura democrática en nuestras manos, unidos en defensa del Poder Judicial.

“A los estudiantes no nos engañan, no nos manipulan. La democracia es enfrentar y aceptar que, aunque hay opiniones enfrentadas, se puede construir un mejor México a razón del debate”, señaló.

A su vez, la directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), Juana Fuentes, afirmó que la independencia judicial es el pilar que sostiene el equilibrio de poderes en una democracia.

“Desde aquí también le decimos a la comunidad internacional, si permitimos que la independencia judicial sea vulnerada, abrimos la puerta a un Estado en el que la justicia ya no será ciega, sino manipulada. Y cuando la justicia deja de ser imparcial, toda nuestra estructura democrática se debilita”, manifestó.