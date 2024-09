AMLO minimiza violencia en Sinaloa; son pocos los enfrentamientos y muertos, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó los enfrentamientos que se registran en el estado de Sinaloa, principalmente en Culiacán, y acusó a los medios de comunicación de generar alarma y amarillismo, pues, dijo, hasta ahora no han habido muchos homicidios ni tampoco escalará la guerra entre cárteles.

Luego de señalar que en Sinaloa "no es un asunto mayor, hasta ahora" la violencia que se vive, AMLO llamó a los personas armadas que se están enfrentando "a partir de la detención, el secuestro del señor Zambada", a actuar con responsabilidad, que no haya violencia, cuiden a sus familias y no afecten a la población en general.

Se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las fuerzas armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. Hasta ahora no han habido en el caso de Sinaloa, muchos homicidios AMLO

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, AMLO opinó que fue buena la decisión del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, de suspender los actos conmemorativos de la Independencia de México en esa entidad, ya que, asentó, fue "por prudencia".

AMLO reiteró que hay movilización de fuerzas federales para proteger a la ciudadanía y también para evitar más confrontaciones entre los grupos del crimen organizado, que hasta ahora han dejado al menos 12 personas fallecidas en los últimos cuatro días.

"Han habido algunos problemas, está el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Decir a la gente de Culiacán que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos, pero que tengan cuidado, si leen a estos pasquines no les crean, nosotros vamos a estar informando", dijo AMLO.

"Serénense, tranquilícense, pensemos en el país, pensemos en la gente, en los ciudadanos, cómo vamos a estar atemorizando sin fundamentos. Sí hay problemas y los estamos enfrentando", añadió AMLO.

AMLO recomendó "no hacer periodismo amarillista, sensacionalista, es que como no les resultan las cosas, se lanzan con lo de la reforma judicial, ya se aprueba la mayoría de las legislaturas locales la han aprobado, y entonces dicen ‘a ver, a ver, a ver ahora dónde está la podrida”, y ese periodismo la verdad que es nefasto, es contrario a la ética".

AMLO reconoció que los actos de violencia en Sinaloa son un ajuste de cuentas entre los grupos de Ismael "El Mayo" Zambada y "Los Chapitos", sin embargo, sugirió que deben buscar otras formas para dirimir sus diferencias que no perjudiquen a la población en general.

"Tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente, que no se enfrenten, que no haya pérdida de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos (...) Nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden, cuiden a sus familias, no queremos pérdida de vidas", planteó AMLO.

Cuestionado en la mañanera sobre la audiencia de Zambada García en una corte de Distrito de Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan, el Presidente López Obrador respondió que "vamos a esperarnos, está iniciando el proceso. Hoy en efecto tenía esta audiencia (…) Hay que esperar a tener toda esta información", puntualizó AMLO.

