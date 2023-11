Con ministro “a modo” PAN impugnará

El PAN en el Senado advirtió que si el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en imponer a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subordinada a su gobierno, recurrirán ante instancias nacionales e internacionales para impugnarlo.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, subrayó que la terna enviada por el titular del Ejecutivo federal, conformada por Lenia Batres, Bertha Alcalde Luján y María Elena Ríos para sustituir a Arturo Zaldívar, quien anunció su dimisión como ministro el pasado 7 de noviembre, es una ofensa para la Cámara alta.

“La terna enviada a este Senado es un claro ejemplo de este reflejo obsesivo que tiene el Ejecutivo federal y busca la subordinación ideológica y no la experiencia, no busca ni capacidad y mucho menos autonomía, es claro que el presidente d la República lo que quiere es subordinación y no personas que defiendan a los mexicanos.

“Es claro que la terna enviada por el titular del Ejecutivo es una ofensa para el equilibrio de poderes. Quieren imponer a personas que militan en las filas de Morena, que son ideológicamente cercanas al régimen en turno. Fieles a su estilo, mandan propuestas con 99 por ciento de subordinación al régimen”, manifestó.

En conferencia de prensa, la panista subrayó que la terna no sólo tiene que pasar por todo el proceso legislativo para garantizar el perfil adecuado del nuevo integrante de la Corte, sino cumplir con las reglas constitucionales.

Kenia López apuntó que, en principio, la consejera jurídica no cumple con los requisitos, mientras que Batres y Alcalde no tienen criterio de imparciales, porque son activistas directas del partido guinda.

“Es importante señalar que esto no es una libre designación, sino que es la persona propuesta quien estaría obligada a cumplir con los requisitos constitucionales. Si el presidente continúa con su necedad de imponer a personas subordinadas al régimen, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales para demandar se cumpla con la Constitución”, subrayó la vicecoordinadora panista.