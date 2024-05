'Hay ministros que están al servicio de las corporaciones económicas', sostiene

Ministros no tienen dignidad al frenar extinción de fideicomisos; no es sorpresa su decisión: AMLO AMLO dijo que no hay ninguna sorpresa en la decisión de los ministros de la SCJN de frenar la eliminación de 13 fideicomisos del PJ; demuestran que no tienen dignidad porque ‘son empleados del supremo poder conservador’, afirmó