Miranda de Wallace urge a la SCJN resolver amparo de implicada en secuestro de su hijo

La directora de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, hizo un llamado a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver a la brevedad el amparo de Juana Hilda González Lomelí, implicada en el secuestro de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda.

“Hay que hacerlo conforme a constancias. Es muy importante porque el Instituto de la Defensoría Pública y los defensores de los delincuentes han incurrido en falsedades, han mentido con tal de que ellos evadan su responsabilidad. P o r eso hago un llamado para que se revisen las constancias y se actúe conforme lo que ahí obra y se darán cuenta que son los responsables del secuestro y muerte de mi hijo”, destacó mediante un mensaje en video difundido en redes sociales.

La activista dijo que tiene plena certeza que los imputados son los responsables del asesinato de su hijo, por lo que clamó justicia y espera que la convicción de justicia dé con buenos resultados.

Este miércoles 12 de octubre, Hugo Alberto Wallace Miranda cumpliría 53 años de edad; sin embargo, su madre lo recordó señalando que no se resigna a su pérdida.

“Dicen que el tiempo cura todo, pero a la pérdida de un hijo esto no es aplicable, es todo lo contrario, cada vez duele más la ausencia, la falta de contacto; no poder abrazarte, besarte, platicar, reírnos, festejar tu cumpleaños. Todo eso lo extraño tanto. No me resigno a tu pérdida, no encuentro la forma de apagar este dolor que me consume día a día”