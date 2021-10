Miscelánea Fiscal 2022: "Diputado porro me agredió por la espalda", acusa panista

El diputado del PAN, José Elías Lixa, calificó como un "diputado porro" al morenista que lo tomó del torso y lo levantó durante el choque de legisladores en la tribuna de San Lázaro en la discusión de la Miscelánea Fiscal 2022.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de la bancada panista afirmó que no cuestiona el hecho de tomar la tribuna, sin embargo, rechazó la violencia en la sesión.

Explicó que la diputada de su partido, Marina Gómez del Campo, estaba en tribuna cuando comenzaron a subir legisladores de Morena, por lo que no pudo regresar a su curul. Por ello, acudió para pedir que la dejaran bajar.

"Cuando acudo a la tribuna entre gritos, entre situaciones desafortunadas, insistiendo en que me permitieran tener acceso a la diputada para retirarnos, fui cobardemente agredido por la espalda . No les tengo que describir ese bochornoso hecho, lo que se ve no se juzga, está en videos y el diputado porro que cometió este tipo de agresión no merece ni un instante de mi atención", expuso el diputado Lixa.

El panista rechazó las declaraciones del diputado de Morena, Alejandro Robles quien dijo que deberían hacerle la prueba del alcoholímetro.

"Lo cierto es que cuando los niños cometen una travesura por la que van a ser sancionados muchas veces acuden a la mentira y ese es un nuevo acto de cobardía", apuntó.

Diputado panista pide actuar ante altercado en la discusión de la Miscelánea Fiscal 2022

El panista José Elías Lixa subrayó que la Mesa Directiva deberá actuar de oficio por el altercado en la tribuna y tomar las medidas correspondientes.

Por separado, el morenista Alejandro Robles negó tener aliento alcohólico como acusó el panista Jorge Triana, quien también estuvo en el pleno durante el choque entre legisladores.

"No lo empujé, yo lo cargué porque el empujó a Irma (Juan Carlos), entonces yo lo retiré", expuso en entrevista a medios.

EASZ