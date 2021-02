Modifican calendario de vacunación para garantizar segunda dosis contra COVID-19

Ante la negativa de Pfizer para abastecer de vacunas a México del 8 o 10 de febrero, la Secretaría de Salud modificó el calendario de vacunación para garantizar la aplicación de las segundas dosis que se aplican al personal de salud.

En conferencia desde Palacio Nacional, el doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que el personal médico ya no recibirá la segunda dosis en 21 días, sino en 35.

“Ya la Organización Mundial de la Salud había informado que hasta los 35 días, la segunda dosis es efectiva, lo que además da flexibilidad en la operación. En este escenario de proveeduría incierta, es importante saber que podemos de manera flexible cambiar el calendario de la segunda dosis”, declaró.

Así, informó que los 530 mil 958 empleados de la salud que se aplicaron la primera dosis del 13 de enero a la fecha, serán vacunados en su segunda dosis con el embarque que va a llegar el 15 de febrero.

“El 15 de febrero estamos esperando cerca de 490 mil dosis, y el siguiente embarque que es el 22 de febrero estamos esperando cerca de 511 mil dosis, y con esto estaremos cubriendo a todo el personal que ha recibido la primera dosis, y poder cubrir al personal que aún falta”, señaló.

Al respecto, Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, llamó a la tranquilidad a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario.

“Las segundas dosis llegarán a ustedes, lo previmos por este abastecimiento inconstante provocado por la producción de vacunas en el mundo. Hoy recibimos respuesta oficial de que no habrá abastecimiento el 8 o 10 de febrero tal y como lo solicitó el Presidente al gerente general de Pfizer, teníamos todavía la esperanza de que fuera así pero como no se puedo, con este ajuste nos permite asegurar las segundas dosis en un tiempo que ha sido estudiando por la Organización Mundial de la Salud, y que no tendrá ninguna afectación a la eficacia”, aseveró.

JVR