Monreal afirma que México necesita nuevos líderes; llama a terminar con simulación, una “bofetada” para la sociedad

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la simulación y el fingimiento constituyen una “bofetada” para la sociedad, por lo que consideró que es tiempo para que surjan nuevos líderes políticos para el país .

Al participar en la instalación del Primer Parlamento Abierto de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Cámara alta, reconoció que se le están heredando muchos problemas y muy difíciles a las siguientes generaciones.

No obstante, confió en que surgirá una nueva clase política que, con unidad e inteligencia, sabrá enfrentar los desafíos del México moderno.

Por ello, en su discurso, el también presidente de la Junta de Coordinación Política llamó a los jóvenes a no olvidar su origen y a jamás negociar ni ceder sus principios.

“No se olviden de su origen, los que sean hijos de campesinos, maestros, funcionarios públicos modestos, profesionistas independientes, siéntanse orgullosos de lo que son, no quieran escalar o incorporarse a grupos sociales donde no los quieran aceptar. Nunca negocien con sus principios, nunca lo hagan, no cedan, si piensas de una manera, no cedas, defiéndelo hasta el final ”, expresó.

El senador zacatecano señaló que para él ha sido difícil ser perseverante en el servicio al país como funcionario público y como legislador, pero resaltó que se mantiene firme, por lo que insistió a los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua en que nunca deben caer en la simulación.

“El fingimiento, la simulación son una bofetada a la sociedad, México necesita nuevos líderes, México necesita jóvenes, hombres y mujeres líderes, estamos ávidos de una nueva clase política, de nuevos dirigentes sociales que puedan enfrentar los grandes retos del México moderno, que son muchísimos y que les estamos heredando problemas fundamentales, que son difícil resolverlos, pero que con unidad e inteligencia podemos hacerlo”, manifestó.

