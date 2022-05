Monreal: No voy a declinar a mis aspiraciones presidenciales; nadie tiene derecho a excluirme

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, puntualizó que no va a declinar a sus aspiraciones políticas para buscar la candidatura presidencial para los comicios de 2024.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia de prensa matutina que ya no habrá “tapados” e hizo referencias a presidenciables como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el canciller Marcelo Ebrard, puntualizó que nadie tiene derecho a excluirlo.

Nunca he sido promovido o cobijado por las nomenclaturas políticas, siempre quienes me han cobijado e impulsado es la gente del pueblo, por eso voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha y voy a seguir hasta el final en una aspiración legítima que no es una ambición vulgar