Monreal descarta que la Corte “tire” lo aprobado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, descartó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vaya a “tirar” las reformas que aprobaron en la sesión del viernes pasado en Xicoténcatl.

Ante los medios de comunicación, defendió el quórum de la sesión en la que únicamente participaron senadores de Morena y sus aliados e incluso justificó la licencia, por horas, que solicitó Claudia Balderas para ampliar su estancia en Bélgica para pasar unos días de descanso.

“Su boleto de avión incluso lo solicitó se ampliara, el boleto institucional, que se puede hacer; es decir, en lugar de regresar el 28-29, como ya no había actividades, decidió tomar unos días por su cuenta y es un derecho que tiene ella, pero ya no cumplía funciones oficiales (…). Sí se vale porque no tiene ya funciones”, dijo.

El también coordinador de la bancada de Morena rechazó que haya habido una “senadora cachirul” por horas.

“Absolutamente no. Lo rechazo categóricamente. Ayer (martes), la senadora afirmó que fue su voluntad y que no hubiese confusiones al respecto. Es legal la forma en que pidió licencia, es legal la forma en que se nombró a la suplente. Era la 66, bastaban los 65 votos que teníamos para poder tener quórum legal”, apuntó.

El senador zacatecano subrayó que todas las reformas que aprobaron son constitucionales y siguieron el trámite formal, por lo que descartó que exista algún recoveco legal para que la Suprema Corte las invalide.

Por ello, ante el cuestionamiento de si teme que la SCJN las tire, respondió: “No, no, yo no tengo miedo de nada. Tengo solamente temor de Dios y no tengo miedo de nada (…). No nos da temor el que se impugne ante la Corte, las 18, 19 minutas, es su derecho, no hay preocupación de nuestra parte”.