Monreal se dice abierto al debate entre 'corcholatas', pero respeta acuerdo para no hacerlo.

Ricardo Monreal insistió en que un addendum puede ser una solución para el proceso interno de Morena, pues serviría para incorporar los debates entre corcholatas que propone Marcelo Ebrard.

Desde Durango, donde realizó una asamblea informativa, reiteró que el acuerdo entre los cuatro aspirantes de Morena –sin considerar a Manuel Velasco y a Gerardo Fernández Noroña– se dio después de la elección en Coahuila y el Estado de México, cuando se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que en ese momento el mandatario federal delineó el contenido del acuerdo interno, que consideraba que no hubiera debates entre los aspirantes presidenciales y todos estuvieron de acuerdo, “no hubo una sola vez que dijera ‘hoy quiero debates’”.

Conferencia de prensa desde Durango. pic.twitter.com/TzTYodJg63 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 24, 2023

Por eso, dijo que a pesar de que le parece una “estrategia inteligente” de parte del excanciller promover los debates, lo que están haciendo los demás aspirantes es honrar lo que firmaron de conformidad.

“Ahora, ¿cómo se puede resolver? A mí me encantaría el debate, yo soy hombre de debate y me la he pasado en los congresos y me gustaría el debate. Pero yo firmé que no habría debates y por eso yo no insisto en eso. Lo que yo firmé no lo deshonro.

“Pero si el partido dijera hay un addendum o se incorpora y se modifica esta cláusula para que sí los haya, yo lo aceptaría con todo gusto. No tengo preocupación, de nadie, y claro que me gustaría debatir mi propuesta, pero lo firmé, y no saco ninguna discusión o ventaja sobre lo que yo firmé. Lo que hago es honrar lo que yo firmé. Y firmé que no había debates. Pero si el partido modifica y autoriza, estoy encantado de ir a ellos”, manifestó.

JVR