Senado puede enfrentar multas y destituciones por falta de nombramientos del INAI, dice Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el juez que les ordenó el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) podría recurrir a medidas de apremio en su contra, pero precisó que la responsabilidad es todo el órgano colegiado legislativo.

Ante el pendiente que tienen de las designaciones, apuntó que en todos los casos de resolución, el juez puede recurrir a otras medidas ante el desacato en el que han incurrido.

“Cuando hay desacato de una resolución jurisdiccional, el juez que emite la resolución tiene derecho de usar medios de apremio, y los medios de apremio son amonestaciones, sanciones económicas, o incluso destituciones”, comentó.

Sin embargo, al ser cuestionado por el caso de los senadores debido a que tienen fuero constitucional, recordó que entonces primero tendría que eliminarse para someterlos a un procedimiento administrativo penal o civil.

“No son de personas, es del órgano legislativo. No es una persona, no es el coordinador del grupo del PRD o el senador fulano, no, es el cuerpo legislativo (…). Es el órgano colegiado el que incurre en esa responsabilidad. Aquí no se puede alegar ‘es que la minoría no quiere, o la mayoría no quiere', no, es el cuerpo legislativo integral”, apuntó.

Demandan a Senado resolución a parálisis del INAI



La Red Latinoamérica por la Transparencia Legislativa refirió omisión del Senado mexicano, y pidió una solución a la “parálisis del INAI” que desde la perspectiva de este órgano dejó inoperante al Pleno del Instituto.

“Desde el primero de abril el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, al Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI se encuentra imposibilitado de sesionar debido a que no cuenta con el quorum legal suficiente para hacerlo, quedando desamparado el derecho a saber”, informa el organismo internacional.

La Red Latinoamericana por la Transparencia refirió que el INAI opera con 7 comisionados, quienes en conjunto toman las decisiones de la entidad y emiten las normativas requeridas para garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

“Los funcionarios darán un periodo constitucional especifico y son designados previo acuerdo del Senado. No obstante, desde principios del 2022 la institución funcionaba con 5 comisionados, es decir, el quórum mínimo necesario para sesionar”, refieren.

El organismo indica que en los últimos días venció el plazo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y como consecuencia, la entidad ahora cuenta con cuatro personas comisionadas y dada esta situación el INAI está incapacitado para tomar decisiones legales.

“Si bien semanas antes el Senado había seleccionado a los integrantes restantes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador objetó a los dos candidatos propuestos, argumentando que uno de ellos no era idóneo para el cargo. Nuevos intentos por cubrir esos puestos fracasaron debido a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios en el Senado”, indicó.

Asimismo indicaron que bajo ese contexto desde la Red Latinoamericana por la transparencia legislativa (RLTL) instan al Senado de la República Mexicana a “cumplir con sus obligaciones constitucionales y redoblar esfuerzos para alcanzar los consensos necesarios y designar a los comisionados restantes”.

JVR