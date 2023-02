Monreal niega argucias para retrasar discusión sobre el Plan B

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, rechazó que la mayoría legislativa recurra a argucias para retrasar la discusión sobre el Plan B de la reforma electoral.

Sin embargo, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, urgió a Morena a discutir y aprobar lo que quedó pendiente de la reforma electoral para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resuelva.

“¡Fuera máscaras! Es sólo un artículo de la ley el que está pendiente por discutirse en el Senado, es decir, nos llevaría un par de horas tener esta discusión. (…) Exhortar a la mayoría a que este tema lo discutamos lo antes posible y que será al final del día la Corte y el propio Tribunal el que decida sobre la constitucionalidad o la legalidad de esto.

“Lo que están tratando es de asfixiar a la Corte, entiéndase al Tribunal, eventualmente, para que no tengan plazo para reflexionar y para decidir en consecuencia, lo cual pondría, por supuesto, en riesgo el proceso electoral, porque quedaría firme la reforma”, indicó el senador emecista.

te puede interesar Sin dictamen de Plan B frenan impugnaciones

Al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, consideró que es posible que “mañana o el viernes” las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, convocarán para sesionar la siguiente semana.

Recordó que fueron los opositores lo que querían era que “diéramos tiempo a la discusión. Incluso, organizaciones civiles están pidiéndolo y a mí me pidieron también audiencia, gente de otras instituciones, entonces no hay nada”.

“Nosotros no actuamos de esa manera, nosotros no actuamos con ese tipo de argucias. No, eso se va a aprobar, seguramente la semana que entra. (…) Nosotros tenemos nuestros tiempos y, no tiene por qué generarse esta conjetura totalmente falsa. Ellos mismos pidieron, acuérdense ustedes, que no fuera ‘fast track’, que no fuera vía rápida, que se analizará, es lo que están haciendo las comisiones dictaminadoras”, declaró.

Síguenos en Google News

DGC