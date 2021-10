Ve Monreal talón de Aquiles de morena en procesos internos

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, aseveró que su partido padece por el “talón de Aquiles” de los procesos internos, por lo que subrayó que es momento de transparentarlos, sobre todo para las elecciones presidenciales de 2024.

Desde Quintana Roo, a donde acudió para acompañar a la senadora Marybel Villegas en su informe legislativo, reiteró que las encuestas que realiza el partido han generado incertidumbre, desconfianza y división entre sus miembros.

“Si queremos mantener la unidad hay que transparentar los procesos de selección de candidatos. Quizás nuestro principal problema, nuestro talón de Aquiles, sean los procedimientos de selección de candidatos a puestos de elección popular, ese es un gran problema que nos divide”, manifestó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado señaló que el partido debe considerar que en lugar de las encuestas, se lleven a cabo “elecciones primarias”, que pueden dejar más satisfechos a los ciudadanos.

Aseguró que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, trabaja para resolver este “talón de Aquiles” del partido y, en ese sentido, informó que se planteó realizar tres encuestas para estos procesos, una principal y dos espejos; sin embargo, insistió en que lo mejor es realizar elecciones primarias.

“No vamos a dividirnos y nos esforzaremos por construir un partido con vida orgánica, con estructura, con debate interno y con capacidad de diseñar procesos internos. Tenemos que generar las condiciones que permitan construir un partido con vida institucional, ya que Morena no puede ser un grupo con intereses encontrados, sin orientación y sin debate interno”, subrayó.

No vamos a dividirnos y nos esforzaremos por construir un partido con vida orgánica, con estructura, con debate interno y con capacidad de diseñar procesos internos (…). Morena no puede ser un grupo con intereses encontrados, sin orientación y sin debate interno Ricardo Monreal

Coordinador de Morena en el Senado

Aunque admitió que muchos de los miembros del partido guinda, incluyéndolo a él, “venimos huyendo de otros partidos”, afirmó que los conflictos internos y la selección de candidatos no son un motivo para que deje las filas.

“No quiero abandonar Morena, porque yo soy fundador de Morena, muchos de los que estamos aquí somos fundadores de Morena, militantes de Morena, aliados del Presidente, y lo único que deseamos es democratización interna, no estamos pidiendo nada más ni nada menos”, subrayó.

En ese contexto, el senador por Zacatecas llamó a la militancia morenista a evitar peleas y confrontaciones internas, porque recordó que lo primordial en este momento es acompañar el proyecto de nación del Presidente López Obrador.

“Se requiere cohesión, no pelearnos, no dividirnos, Quintana Roo merece buenos gobiernos, pero sin división, para poder lograr las metas que el pueblo quiera y el pueblo llegará hasta donde se lo proponga, el pueblo es el que decide.

“Por eso, no peleemos con nadie, busquemos entendimiento, no busquemos confrontación, busquemos colaboración, no busquemos exclusión, busquemos inclusión, no busquemos rupturas, busquemos aperturas, para poder generar condiciones de triunfo legítimo y acompañar al mejor presidente de la República que ha tenido México en los últimos años”, expresó.

Ricardo Monreal dijo que es evidente la presencia que el Presidente de la República tiene en Morena, lo cual fortalece al movimiento.

A eso se suma, dijo, el hecho de que en el partido guinda hay muchas personalidades que lo hacen un partido atractivo y fuerte, a pesar de las diferencias internas que atraviesa.

En otro tema, el líder de la mayoría legislativa en el Senado de la República adelantó que respaldará la designación de Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, ya que dijo que se respetan las decisiones del titular del Ejecutivo federal.