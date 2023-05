Monreal: Prefiero no ser nada, no participar, antes que traicionar a AMLO

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que si ganan el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena, está dispuesto a levantarles la mano a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández. Y aunque descartó bajarse de la contienda por la candidatura, puntualizó que prefiere “no ser nada” antes que traicionar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como fundador, como militante de Morena, nunca voy a traicionar al Presidente; prefiero no ser nada, no participar en nada antes de traicionar al Presidente de la República”, declaró.

En conferencia de prensa, expresó su confianza en que el partido emitirá la convocatoria para el procedimiento interno en los meses de junio o julio, una vez que pasen los comicios del 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.

Monreal Ávila dijo que a partir de las reglas definidas, quien gane la candidatura presidencial debe ser reconocido por los demás contendientes, por lo que aseguró que, en ese caso, no tendrá inconveniente en reconocerlo.

“Si Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López ganan la elección interna sí les voy a levantar la mano, porque deseo que si gano yo, también me levanten la mano”, manifestó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta apuntó que no tiene diferencias con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien distinguió como “una buena gobernadora” y “una mujer intachable”.

Acepto, no me autoengaño, y siento que se afectó nuestra relación, incluso les confieso a todas, a todos y a todes, que puse por delante mi posición al servicio del movimiento (…) yo no me aferro a los puestos

Ricardo Monreal, Coordinador de los senadores de Morena

Aseguró que tampoco tiene diferencias con el canciller Marcelo Ebrard ni con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien dijo que “para mí es una especie de revelación” como el hombre más cercano al Presidente y mediante quien el poder se ha ejercido “de manera notable”.

Cuestionado sobre si aceptaría la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Monreal Ávila negó esa posibilidad, aunque dijo que en política no se puede descartar ninguna opción.

Por otra parte, bajo fuego de senadores de oposición, que cuestionan su trabajo y lo acusan de incurrir en mentiras, Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara alta, aceptó que en las negociaciones de la semana pasada puso el servicio a la 4T por delante de sus intereses personales y reconoció también que está atravesando por su época de mayor debilidad.

Senadores del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural acusaron al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta de caer en mentiras para realizar la sesión del “viernes negro”, en la que se aprobaron 20 reformas en un contexto de irregularidades, y pusieron en entredicho su conducción.

La bancada panista cuestionó la interlocución y credibilidad de Monreal, y ratificó que nunca existió un acuerdo para sesionar en una sede alterna.

Insistió en que la bancada de Morena violó el pacto para nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y afirmó que, con ello, la conducción del titular de la Junta de Coordinación Política quedó lesionada.

“La capacidad de interlocución de @RicardoMonrealA está en entredicho. Su credibilidad se encuentra seriamente lesionada, tanto con nosotros como con el oficialismo. En política, tratar de complacer a todos termina por complacer a nadie”, señaló la bancada panista, en su cuenta de Twitter.

La senadora panista Josefina Vázquez Mota puntualizó que Monreal miente, al afirmar que se comunicó con la oposición para notificar sobre la sesión para aprobar las reformas.

En el mismo sentido se expresó el también panista Damián Zepeda, quien dijo que el liderazgo de Monreal para negociar con la oposición está agotado.

También los senadores del Grupo Plural Gustavo Madero y Germán Martínez Cázares acusaron a Ricardo Monreal de romper el diálogo que existía con las bancadas del bloque de contención para nombrar a los comisionados del Inai.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, aseveró que, tras las acciones de Monreal, en el Senado quedó “un mugrero”.

Ante las acusaciones, el coordinador de Morena en el Senado admitió que en las negociaciones antepuso el servicio a la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, reconoció que esta es la época “más mala” y de mayor debilidad de sus cinco años como líder parlamentario, pero aseguró que siempre se crece ante el castigo.

Además, sostuvo que el hecho de que las bancadas de la oposición le repliquen todas sus declaraciones, también es porque es parte de su trabajo: “Ellos sabrán si esa es la estrategia correcta y con mi grupo voy a trabajar internamente”, dijo.

“Acepto, no me autoengaño y siento que se afectó nuestra relación; incluso, les confieso a todas, a todos y a todes, que puse por delante mi posición al servicio del movimiento. Si no cumples una función ya de ser interlocutor, de ser un eficaz dirigente o líder, si ya no estás cumpliendo el propósito ni para el movimiento ni para la República, yo no me aferro a los puestos. Si la oposición cree que ya no hay confianza, es una opinión que yo voy a respetar, pero hasta el último día, que la mayoría decida, voy a intentar seguir construyendo acuerdos”, manifestó.

Tras insistir en que su posición como coordinador está a disposición de la mayoría legislativa, el senador zacatecano apuntó que, ante los ataques en su contra, actuará con tolerancia, pero puntualizó que lo que no tolerará es que toquen al Santo Niño de Atocha.

“Voy a actuar con tolerancia; durante toda mi vida me han atacado, cuando no los de oposición, hasta los de casa; todo les acepto, menos que se metan con el Santo Niño de Atocha, eso lo repruebo, es intocable, acabo de ir con él, así que vengo con halos no de pureza, pero sí de sacudimiento de pecados”, declaró.

Monreal comentó que, en el tema del Inai, hasta el miércoles todavía no recibía la notificación de la jueza que les ordenó el nombramiento de los comisionados en un plazo de 48 horas.