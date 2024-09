Monreal urge a frenar juicio político contra jueces que suspendieron discusión de reforma judicial

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, manifestó desacuerdo y sugirió pausar el juicio político que su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, presentó anoche en contra de los dos jueces que concedieron suspensiones para frenar la discusión y votación de la reforma al Poder Judicial.

Anoche, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja ratificó la presentación de un juicio político en contra de la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe Consuelo Soto, por considerar que con sus resoluciones contra la reforma presidencial incurrieron en una “burda invasión” a las competencias del Poder Legislativo.

▶ #Video | Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA), coordinador de #Morena en #SanLázaro, sugiere pausar la solicitud de juicio político que anoche presentó su compañero de bancada, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de los dos jueces que emitieron resoluciones para frenar la discusión… pic.twitter.com/mAJAqShmOm — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 2, 2024

Al respecto, Monreal Ávila dijo que su postura personal, mas no a nombre de la bancada, es que esta solicitud de juicio no siga adelante.

En concordancia con la solicitud de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para que las y los legisladores de la 4T no se precipiten en la toma de decisiones, el zacatecano se pronunció por que sus compañeros actúen con tolerancia.

“Soy de la idea personal, no es una posición de grupo, que no llevemos a cabo todavía eso, que actuemos con tolerancia; pero eso es personal no de grupo, yo les he pedido que esperemos. Ahora la prudencia y tolerancia ayudan al país. Aun cuando se hayan presentado, hay que darles una pausa”, comentó.

