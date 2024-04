Montaje o no, es preocupante lo que le ocurrió a Claudia Sheinbaum: Álvarez Máynez.

Durante su evento en Cholula, Puebla, Jorge Álvarez Máynez, dijo que “montaje o no, es preocupante lo que le ocurrió a Claudia Sheinbaum este domingo”, esto, al ser interceptada por un presunto grupo delictivo, en su paso a Tapachula, Chiapas.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia dijo: “vi el video, me preocupa cualquiera de los posibles escenarios, haya o no haya sido un montaje, que una candidata a la presidencia pueda ser interceptada de esa forma, pueda ser prácticamente retenida de esa forma, es preocupante”.

Asimismo el emecista dijo que son situaciones que no deben quedar aisladas y que “lo haya hecho quien lo haya hecho, aunque sea con fines de los que sean, y ojalá se investiguen”.

En rueda de prensa celebrada desde San Andrés Cholula, Puebla, donde vistió la Universidad Iberoamericana, en dicha entidad el presidenciable, aseguró que a pesar de estos actos que denotan la inseguridad en el país, en su caso no solicitará alguna medida de protección para continuar su gira en el país.

“No, no creo que necesitemos más seguridad. Yo me siento muy cuidado por las personas de este país. No tengo ningún miedo porque no he hecho nada indebido”, señaló.

El candidato presidencial retomó en sus actividades en Puebla, la importancia que para él tiene la niñez y recordó que la mañana del lunes participo en la firma del Pacto por la Primera Infancia y refrendó que las personas más importantes de su gobierno serán las niñas y los niños.

El aspirante a la presidencia por Movimiento Ciudadano sostuvo que aunque el 10% de la población del país son niñas, niños y adolescentes, el Gobierno solo destina 1 de cada 10 pesos del presupuesto, ante ese escenario aseguró que en caso de llegar a la Presidencia de la República su administración lo primero que hará será revertir está tendencia y asignar mayor presupuesto.

"Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría ser que hubiera medicinas cuando se enferman, que hubiera desayunos nutritivos en sus escuelas, que hubiera vacunas para todas y para todos, ese dinero se lo están o no lo estamos quedando los adultos, y lo primero que hay que hacer en la presidencia es regresarlo, asignarlo, entender que las personas más importantes de este país son ustedes, independientemente de que voten o no voten", subrayó en su mensaje.

Álvarez Máynez además aprovechó para agradecer a la población, pero en especial a los menores que están cantando la canción que es estandarte ahora de su campaña, dijo que le da mucha felicidad, aunque algunos consideren el acto como mera superficialidad, aseguró que esto va más allá de eso, pues afirmó que: "vemos que están atentos, atentas a lo que estamos haciendo, y cuando me piden que les grabe un video a las niñas y a las niños, siempre les digo algo: no se preocupen demasiado por la política, su única tarea ahorita, en esta edad y el resto de sus vidas, es ser felices".

JVR