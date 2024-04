Retén de Claudia fue un “montaje”, acusa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “montaje”, un “acto propagandístico” de los conservadores, la intercepción de hombres encapuchados a Claudia Sheinbaum en Motozintla, Chiapas, porque no les resultó la campaña de #NarcoPresidenteAMLO, donde gastaron cinco millones de dólares sólo en México.

MÁS INFORMACIÓN Encapuchados interceptan a Claudia Sheinbaum en Motozintla; piden atender inseguridad

“Se va a investigar el tema pero no creo que sea algo grave, es lograr este propósito que hasta yo mismo estoy contribuyendo, el amarillismo, la propaganda. Es que no les funcionó NarcoPresidente, se gastaron creo que 5 millones de dólares en la campaña en México, sólo aquí, no les funcionó”, afirmó AMLO.

#ConferenciaPresidente | Lunes 22 de abril de 2024 https://t.co/kZR7YWGVeL — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 22, 2024

Dijo que es muy extraño lo ocurrido en Motozintla, donde, admitió, en efecto hay grupos que se están enfrentando, pero lo ocurrido el domingo es algo muy especial.

“Los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no estaban armados. Lo más probable es que sea propaganda”, opinó, luego de mencionar que “no hablé con ella, pero la conozco bastante bien y sé que es, ya saben lo que pienso, no soy objetivo en este caso porque la considero muy inteligente, además una mujer con carácter, con aplomo”.

Subrayó que si a la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD (Xóchitl Gálvez), cuyo nombre no puede mencionar en la mañanera, le hubiera sucedido lo mismo que a Claudia Sheinbaum Pardo, también la habría defendido.

“Podía decir si le pasaba algo a la señora que no puedo mencionar porque nos sancionaron, pero me gustaría mencionarla, por qué no, de esas cosas absurdas que no puedes mencionar. Pero si le pasara algo así yo también estaría defendiéndola y hablando igual. Yo lo que deseo es que todo transcurra con normalidad, ya falta muy poco, con esto de la lluvia de ayer se refresca el ambiente (electoral)”, enfatizó.

Luego de asegurar que nunca estuvo en riesgo la integridad de la exjefa de Gobierno, o que haya fallado la seguridad militar asignada, aseguró que si los presidenciales solicitan mayor seguridad, se les otorgará.

Los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no estaban armados. Lo más probable es que sea propaganda

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

Subrayó que los elementos que tiene de escolta la candidata de Morena permitieron acercarse a la camioneta donde ella viajaba. Los elementos de seguridad “vieron que no estaban armados y estuvieron nada más ahí pendientes”.

“Esto es bastante común cuando uno recorre todo el país, en las carreteras lo paran a uno. Si yo voy a una gira por la Costa Chica, ya sé que me tengo que parar 20 veces de Acapulco a Marquelia, o 30, me están parando. Es Motozintla, la frontera con Guatemala, yo he recorrido ese camino 20 veces; es la zona que está en disputa, no es ahí, está cerca de ahí”, indicó.

El Presidente reconoció que en Chiapas hay grupos de la delincuencia que se han enfrentado, por lo cual se instaló un campamento de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad durante la construcción del puente de La Concordia.

Opinó que sus adversarios están muy desesperados, “no sé qué les está pasando, no sé que están viendo que los tiene tan nerviosos, no se serenan”. Refirió que primero le apostaron a la sequía, que no lloviera y ayer ya sucedió; apostándole a la violencia y a la falta de agua para golpear al Gobierno federal.

“Andan zopiloteando, y nada afortunadamente les está funcionando. Me refiero a los conservadores corruptos, a los que quieren que regrese la corrupción, que quieren regresar por sus fueros, nada más que eso ya no se permite”, aseveró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR