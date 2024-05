Alejandra del Moral decidió apoyar proyecto autoritario de Sheinbaum, 'que le vaya bien': Xóchitl Gálvez

Alejandra del Moral determinó apoyar un proyecto autoritario, luego de renunciar a las filas del PRI para respaldar la campaña de la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum; “es su decisión y se respeta” y que “le vaya bien”, afirmó Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Entrevistada en Pachuca, Hidalgo, previo al encuentro con militantes de la alianza, la panista dijo que Sheinbaum “ama a los del PRI, los del PAN”, a pesar de que tanto se queja de ellos pero “le encantan.

“Aquí prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella (Alejandra del Moral) decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros, no se los lleva por una situación: la incongruencia. La gente detesta la incongruencia.

“Entonces, que le vaya bien, acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia”, aseguró la candidata presidencial.

Dijo que la salida de Alejandra del Moral no provoca un golpe a su candidatura ni tampoco a los partidos de la coalición porque “ella no se lleva nada; no traída nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada”.

Aseveró que la ciudadanía detesta la incongruencia y la castiga como sucedió con la ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México, por lo cual, abundó, en el proyecto de Fuerza y Corazón por México se quedan los que creen en la democracia.

“¿Qué se nota?, que están desesperados, que ya se dieron cuenta que vamos a ganar y van a buscar lo que puedan esta semana para tratar de bajar el ánimo en esta campaña. Y yo, le digo a los priistas mexiquenses: ‘Ustedes están en el camino correcto, están luchando por un México que busca la vida, la verdad y la libertad’.

“Ya sabemos, el otro México representa la muerte, la mentira, el que Claudia representa, la falta de libertad. Aquí hay de dos sopas, que siga la corrupción, las mentiras, que siga la violencia o le apostamos a un México que le apueste a la transparencia, a ponerle fin a la violencia, pero sobre todo a vivir en democracia”, dijo.

Xóchitl Gálvez destacó que apoyó con todo en la campaña de Alejandra del Moral para gobernadora mexiquense, pero ya decidió irse al otro proyecto de Claudia. Por ello, cuestionó: “Señora Sheinbaum, ¿no que el PRIAN? Ahí está. Le encanta a usted, puro cuento”.

-¿Lo peor del PRIAN está en Morena?- preguntó un reportero.

-“Ahí está Murat, corrupto, ahorita que pasé por Ecatepec está ese marmotreto de la corrupción de la gestión de Eruviel. Eruviel fue un bandido, por eso se fue, porque debía dinero del seguro popular, porque su corrupción en Ecatepec fue tremenda. Se llevaron al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio (Hernández) que estaba en la cárcel; está Bartlett, está lo peor del PRI ahí, pero Claudia ama a esos, ama estar con los corruptos”, denunció.

La candidata opositora aseguró que el próximo 2 de junio su contrincante Claudia Sheinbaum “la va a cruzazulear” porque ella, apuntó, viene de atrás en las encuestas y está segura que va a ganar la Presidencia.

Por lo anterior, advirtió que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está metido en la elección, “casi, casi con su cara en la boleta”, pues “está desesperado porque su candidata es bien aburrida, bien fría, bien indiferente y no emociona a la gente, y entonces el Presidente se tiene que meter a la campaña”.

Finalmente adelantó que en Jalisco se va a reunir con algunos emecistas, sin embargo, rechazó dar a conocer los nombres.

