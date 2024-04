PRI: Responsabilizar a Gobierno de Guanajuato y OPLE por asesinato de candidata es un 'falso debate'

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó como un “falso debate” de parte de Morena por responsabilizar al Gobierno de Guanajuato y al Instituto Electoral de la entidad del asesinato de la candidata a la Presidencia Municipal de Celaya, Gisela Gaytán.

“Que se revise, pero eso es un falso debate, entonces para qué queremos la Guardia Nacional en Celaya. El tema de la seguridad se tiene que enfrentar como Estado, todos, y se tiene que proteger a todos”, declaró en entrevista desde la Cámara de Diputados.

Ante los reclamos e investigaciones que se han abierto, incluso desde el Gobierno Federal, contra la administración de aquel estado por una posible omisión al no brindar la protección de la candidata solicitó días antes de su asesinato, el priista cuestique las indagatorias no sólo sean sobre este caso, sino también en estados como Zacatecas, Sinaloa y otros que gobierna el partido guinda.

“Cuando hay un homicidio se tiene que investigar todo, pero me llama la atención que no se investigue al gobernador de Michoacán, que no se investigue a la gobernadora de Guerrero, que no se investigue al gobernador de Chiapas, al de Zacatecas, al de Sinaloa”, dijo.

