Morena abre las internas por 9 entidades sin certeza de unidad.

Frente a las elecciones del próximo año, en las que ocho estados y la Ciudad de México renovarán sus gubernaturas y Jefatura de Gobierno, morenistas y especialistas señalan que “el único rival de Morena es Morena”, puesto que va a dicha batalla sin la certeza de unidad, una condición clave y que representa su reto más grande.

Este lunes, se prevé que Morena lance sus convocatorias para los aspirantes a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Yucatán, estos tres últimos gobernados por la oposición.

Para John Ackerman “no es suficiente un discurso de unidad”. Advirtió que debe darse dicha “unidad desde las bases dentro de Morena, pues el único rival en 2024 de Morena es Morena”.

El fundador de la Convención Nacional Morenista advirtió que “la unidad será clave para que Morena triunfe en las elecciones del 2024, donde no sólo está en juego la Presidencia de la República, sino más de 20 mil cargos públicos”.

“Es muy importante reflexionar seriamente sobre lo que significa la unidad; no es solamente esos acuerdos cupulares, sino que la unidad también tiene que ser entre la cúpula y las bases. Eso es de lo que se trata un partido de izquierda”, refirió.

Para Antonio Attolini, consejero estatal de Morena en Coahuila, luego del triunfo de la coalición encabezada por Morena en el Estado de México y de “la victoria arrolladora en las elecciones, Morena tuvo como prueba una vez más que la única fórmula es la unidad, aunque hay que precisar qué es la unidad”, reconoció.

Recordó que Guanajuato ha sido gobernado por el PAN desde hace 28 años y “es uno de los retos más grandes para Morena; sin embargo, el panorama en la entidad ha cambiado mucho. Creo que el trabajo que se ha hecho de manera interna, con los temas de credencialización, han dado pie para que la gente se sume al movimiento”.

Gráfico

Con ellos coincidió Javier Santiago, exconsejero electoral del INE, quien consideró que actualmente Morena “no tiene rival. El conflicto por resolver de Morena es internamente; han ganado terreno de manera gradual, de manera sorprendente, y podría ser que en el 2024 termine por ganar los estados que se han resistido, pero dependerá de la disputa interna, esa que nadie creyó que ocurriría con Marcelo Ebrard exponiendo irregularidades”.

Por su parte, la dirigencia de Morena aseguró que están listos para dar continuidad y ampliar el proyecto de transformación; ayer, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, convocó a miembros de la sociedad civil, líderes de organizaciones, militantes y simpatizantes de la 4T para atender el llamado de unidad, con el objetivo de que su movimiento continúe en crecimiento y “se respete su esencia”.

En la primera convocatoria para la firma del acuerdo “Unidad por la Transformación”, realizada en Morelia, Michoacán, el dirigente morenista expuso que, bajo propuesta de la coordinadora de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, el Consejo Nacional de Morena aprobó, de manera unánime, un gran acuerdo de unidad en el que se invitará a más gente para que participe en el movimiento, para justamente no sólo ir por la Presidencia, sino por las gubernaturas.

En la Ciudad de México, para el proceso electoral del 2024, se mencionan, al menos, cinco políticos de la 4T: Omar García Harfuch, Cuauhtémoc Blanco, Clara Brugada, Mario Delgado y Ariadna Montiel.

Para Chiapas, uno de los nombres que figura es el de Eduardo Ramírez, pero también los de Sasil de León, de Roberto Albores Gleason y de Manuela Obrador.

Por Guanajuato suenan Ricardo Sheffield, titular de la Profeco; las senadoras Malú Mícher y Antares Vázquez, además de Ernesto Prieto, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

En Jalisco podrían verse en las listas electorales nombres como Carlos Lomelí Bolaños, actual regidor de Guadalajara, y José María Martínez, coordinador de la bancada de su partido en el Congreso local.

Morelos también renovará la gubernatura, misma que actualmente ocupa Cuauhtémoc Blanco, quien podría dejar su silla a personalidades como Rabindranath Salazar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia; la senadora Lucía Meza Guzmán; Margarita González Saravia, directora de Lotería Nacional; Víctor Aureliano Mercado, secretario de Movilidad y Transporte de Morelos; Rafael Reyes, alcalde de Jiutepec, o Juan Ángel Flores, alcalde de Jojutla, todos morenistas.

En el estado de Puebla se menciona al senador Alejandro Armenta; al diputado Ignacio Mier; a Julio Huerta; Rodrigo Abdalá, delegado de Bienestar; Claudia Rivera, exalcaldesa de Puebla, y Olivia Salomón, secretaria de Economía estatal.

Tabasco tiene entre sus posibles candidatos a Javier May, exdirector de Fonatur-Tren Maya; Octavio Romero Oropeza, actual director de Pemex, pero también suenan el presidente del Consejo Estatal de Morena en la entidad, César Raúl Ojeda Zubieta, al igual que Mónica Fernández, Lorena Méndez y Rosalinda López.

Por Morena en Veracruz podría competir Rocío Nahle García, secretaria de Energía; Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde de Xalapa.

Finalmente, Yucatán actualmente gobernado por el PAN, llevaría a Rogerio Castro Vázquez, Huacho Díaz Mena, Raúl Paz, Verónica Camino Farjat, Alpha Tavera o a Rocío Natalí Barrera Puc.



Las siguientes gubernaturas se renovarán el próximo año.

​Gobernados por Morena:

Ciudad de México

Chiapas

Morelos

Puebla

Tabasco

Veracruz

Gobernados por el PAN:

Guanajuato

Yucatán

Gobernado por MC:

Sheinbaum ratifica que Morena va por apertura



En el inicio de sus giras por el país y al encabezar la firma del Acuerdo de Unidad para la Transformación en Morelia, Michoacán, Claudia Sheinbaum aseguró que en la Cuarta Transformación tienen las puertas abiertas para los mexicanos que están de acuerdo en lo principal para sumarse a su proyecto, que definió como de cambio verdadero.

En el evento, en el que estuvo acompañada por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla —quien no estuvo en el templete, sino entre el público para que, dijo Sheinbaum, no lo sancione el Instituto Nacional Electoral (INE)—, así como las otras corcholatas Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, afirmó que “entramos a una nueva etapa y el objetivo es ganar el 2024, defender los logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador y avanzar más en la transformación”.

El acuerdo que fue propuesto por Claudia Sheinbaum, y que formó parte de la toma de protesta de los Comités de la Cuarta Transformación, fue signado por 30 personas, en representación de organizaciones y organismos empresariales, e incluyó a exmilitantes del PRI, así como a líderes sindicales y exrectores de instituciones educativas de Michoacán, entre otras personas.

Entre porras de “¡presidenta, presidenta!”, así como “¡es un honor estar con Claudia hoy!”, Sheinbaum Pardo apuntó que están incorporando a muchos hombres y mujeres de buena voluntad para que sean parte de este esfuerzo de transformación que representa a la mayoría del país, y reiteró su convocatoria a la unidad y a superar cualquier agravio.

Asimismo, puntualizó que este esfuerzo se trata de que no haya marcha atrás en los derechos conquistados, para que no regresen los gobiernos del pasado, y estableció las diferencias entre la 4T y los miembros del “PRIAN”.

“Estamos de acuerdo en que sumemos al proyecto de transformación. Se trata de que nosotros estamos por construir la paz y no la guerra que declaró Calderón aquí en Michoacán hace muchos años; por eso, ellos representan la guerra y nosotros la construcción de la paz.

“Ellos, del otro lado, representan la corrupción; nosotros, en la transformación, la honradez. Ellos representan los privilegios y nosotros los derechos.

“Ellos, los del PRIAN —porque ni siquiera hay que darles la oportunidad de llamarles frente—, porque son los mismos del pasado, representan el fraude y nosotros la democracia.

“Ellos representan la desigualdad y nosotros la igualdad. Ellos, la discriminación; nosotros, la inclusión. Ellos, la mentira, la hipocresía; nosotros, la verdad. Ellos representan el odio, y como dijo el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador en el Grito de Independencia, nosotros representamos el amor del pueblo.

“Ellos representan el pasado, nosotros, el presente y el futuro. Ellos, el odio y nosotros la esperanza del pueblo de México. Por eso estamos incorporando a muchos hombres y mujeres de buena voluntad a que sean parte de este esfuerzo”, dijo.

En su discurso, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, expuso que, como parte del acuerdo establecido, “convocamos a formar parte de este esfuerzo colectivo histórico a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella”.

Por ello, el llamado es a dejar atrás los recelos y los agravios entre simpatizantes y militantes, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos. “Vamos juntos y juntas ganar en 2024”, remarcó.

Xóchitl asegura que el FAM está “a un dígito de Morena”

La responsable de construir el Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está “enloquecido” porque sabe que la oposición ya se encuentra a un punto de Morena para los comicios del 2024.

En conferencia de prensa en Zacatecas, reiteró que, luego de que había un ambiente de desesperanza, porque parecía que la oposición ya había entregado la plaza para las elecciones presidenciales, ahora en Palacio Nacional están preocupados por su postulación y por la alianza entre PAN, PRI y PRD.

“Hay que ver lo enloquecido que está el Presidente contra mí para darse cuenta de que él debe tener las cifras reales. Estamos a un dígito ya de Morena y eso, obviamente, a ellos les preocupa tremendamente”, expresó la senadora del PAN.

Sobre el clima de inseguridad en Zacatecas ironizó que le gustaría tener el optimismo de Claudia Sheinbaum cuando dice que todo está bien en el país.

“Quisiera tener el optimismo de la coordinadora del otro frente, que dice que todo está bien; dice que hay que seguir por el rumbo en el que vamos, porque todo está bien. Yo creo que tiene que venir a Zacatecas, a Fresnillo, a reunirse con los comerciantes, si quiere en corto, porque muchos de ellos no han querido reunirse conmigo públicamente y tienen razón, porque tienen miedo”, señaló.

Reiteró que la estrategia de abrazos y no balazos del Presidente no ha funcionado, porque se trata de una “ocurrencia criminal”, pero dijo que para plantear una verdadera alternativa se necesitan “ovarios” y no echarle la culpa al pasado: “No soy una mujer que le va a echar la culpa al pasado. No le voy a echar la culpa ni a Felipe Calderón ni a Andrés Manuel López Obrador. No le voy a echar la culpa”.

La política cuidó de no hacer propuestas, porque manifestó que no quiere ser sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE), pero dijo que es fundamental tener empatía con las víctimas, lo que incluye recibir a las madres buscadoras, además de presentar un planteamiento para abatir la incapacidad y la corrupción.

“En su momento estaré aquí presentando el cómo vamos a resolver el tema de la inseguridad, pero la solución, obviamente, tiene que ver con falta de capacidad técnica de los ministerios públicos, de jueces, de autoridades en todos los niveles; necesitamos fortalecer cada área, y corrupción, incapacidad y corrupción es lo que te genera impunidad y la impunidad te genera más violencia”, dijo.

En ese contexto, se expresó por promover una reforma al Poder Judicial, pero no enfocada a los ministros, como la planteada por Morena, sino al tema de la justicia civil como, dijo, también lo ha señalado la FGR, y recordó que presentó una reforma constitucional para que delitos menores se fueran a la justicia civil.

Partido en la CDMX llama a cerrar filas

En la víspera de que se emita la convocatoria para el proceso interno, el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México hizo un llamado a la unidad.

A la tercera sesión ordinaria del Consejo asistió el Jefe de Gobierno, Martí Batres, quien mencionó un listado de orientaciones para “transformar una nueva agenda de reformas con sentido popular”.

Mencionó: “Sugiero que haya unidad de todos y de todas, sin excepciones, sin exclusiones, sin sectarismos, sin grupismos, con todos los compañeros, independientemente de a quién apoyaron en el pasado proceso interno… todas y todos son compañeros del movimiento”.

Añadió que el partido tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera unirse, como liderazgos, movimientos sociales o sociedad civil, y también para quienes pertenecen a otras fuerzas políticas, pero desean participar con Morena.

Por otro lado, los consejeros capitalinos del partido guinda cerraron filas en torno a la coordinadora nacional en Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum.

Durante el evento, el dirigente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez, externó que el partido es plural y democrático: “Aquí no hay pensamiento único, lo importante es que tengamos la capacidad de que al terminar los procesos internos reconozcamos quién fue el mejor”.

En su participación, el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, presidente del Consejo Estatal de Morena, comentó que tiene la confianza de que el partido sabrá estar a la altura de las circunstancias que se presenten durante el proceso interno.