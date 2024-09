Morena y aliados en el Senado aprueban pase de Guardia Nacional a la Sedena

Tras más de 9 horas de debate, con mayoría calificada de 86 votos a favor y 42 en contra, el bloque de la Cuarta Transformación en el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular el traspaso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A las 21:49 comenzó la tercera sesión de la Cámara alta, en menos de 24 horas. La discusión, que se extendió durante la madrugada de este miércoles, abordó la reforma a 12 artículos de la Constitución, parte del Plan C del partido en el Gobierno y deriva de una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero.

Desde la tribuna del Senado, luego de leer el dictamen al pleno, la morenista Citlalli Hernández explicó por qué no es incongruencia que en el pasado se opusieron a la militarización de la seguridad pública y hoy apoyan que la GN pase a las Fuerzas Armadas.

“Vale la pena decirlo fuerte y claro, la presente reforma no vulnera, no trastoca, no límita derechos fundamentales del pueblo. La seguridad ciudadana en un Estado garantista como el nuestro, se concibe como la situación social en la que todas las personas puedan gozar libremente de sus derechos fundamentales”, dijo la morenista.

Detalló que “el debate no es si se está militarizando al país, o no. El debate es dar respuestas a una tarea que es de todas y de todos los actores políticos de este país. ¿Cómo lograremos terminar con la delincuencia organizada? ¿Cómo evitar que en las ciudades vean el acceso a la criminalidad como su única vida?”.

Explicó que el debate de fondo de la reforma es para que “México alcance la paz que merece” y “quede en el pasado la inseguridad, el miedo y el terror al que la violencia nos llevó en las últimas décadas”.

Por su parte, Ricardo Anaya, senador del PAN, dijo que “porque esta estrategia que consiste en militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país. Es una estrategia fallida y ésa es la primera razón por la que no podemos acompañar esta reforma. No nos oponemos por necedad, nos oponemos porque no funciona para pacificar el país”.

El excandidato presidencial aseguró que los delitos del fuero común, los cuales, consideró, son los que más se cometen, “eso no lo van a resolver con militares y tanquetas. Francamente eso se resuelve con policía civil, bien pagada, bien capacitada y, sobre todo —esto lo quiero subrayar — con investigación. Y esto lo saben los mandos de la Guardia Nacional”.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, en su oportunidad ante el pleno, dijo: “que vamos a votar en contra de la militarización de nuestro país, y los vamos a hacer como lo hemos explicado ya, porque han transcurrido más de veinte años donde se ha demostrado por dos sexenios anterior y el actual que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública han sido un fracaso”.

Asimismo, señaló “que la discusión que hoy estamos dando, como ya se dijo, de ninguna manera resuelve el problema de inseguridad y de violencia que hoy estamos padeciendo en nuestro país”.

cehr