Morena anuncia que presentará pruebas a X sobre el uso de bots que buscan 'ensuciar el proceso electoral'.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que desde el partido buscarán a los directivos de la red X (antes Twitter) para mostrarles pruebas del uso de bots y de la inteligencia artificial por parte de la derecha la cual, dijo, pretende “ensuciar el proceso electoral”.

El líder morenista dijo: “hemos decidido buscar a la directiva de X para mostrarles las distintas pruebas que hemos exhibido cada semana sobre el uso de bots”.

El dirigente del guinda afirmó que estas pruebas no sólo las han dado a conocer desde el partido, sino también especialistas en redes y medios de comunicación. En ese sentido, apuntó que el uso excesivo de bots y de inteligencia artificial representa varios riesgos.

“Buscaremos a los responsables de las políticas de la red X para explicarles que nos parece un riesgo el uso indiscriminado de bots: un riesgo para la red social, para los derechos digitales de las y los mexicanos y para la participación en estos espacios, para que sea libre y sea un espacio de comunicación y convivencia y no un espacio de guerra sucia”, dijo.

Sobre la actividad en redes durante el arranque de campaña, contrastó que los usuarios de redes que emitieron mensajes en favor de Claudia Sheinbaum fueron en su mayoría mexicanos, mientras que las activaciones que se hicieron desde la derecha vinieron de cuentas extranjeras.

“La conversación en las redes respecto de nuestra candidata viene de México: el 90% de todas las activaciones están en nuestro país y la diferencia está en los Estados Unidos con nuestros compañeros migrantes”, refirió.

Asimismo, el presidente de Morena evidenció que hay una clara vinculación entre las cuentas que emitieron hashtags en contra de Claudia Sheinbaum y las que emitieron mensajes en favor de la candidata del PRIAN. “Son los mismos. El 54% de las cuentas que apoyan a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, simultáneamente atacan a nuestra candidata. La guerra sucia es la única estrategia que tienen”.

Mario Delgado subrayó que la derecha no solo no tiene propuestas, sino que ya no tiene recato en confesar que su estrategia es la guerra sucia, pues uno de los principales consejeros de la derecha lo dijo abiertamente en televisión. “Dice Jorge Castañeda: ‘es lo que dice el manual, guerra sucia, chismes, mentiras, todo en contra de Claudia Sheinbaum y del Presidente’. Es justamente lo que estamos viendo. Así es la derecha, no hay propuestas”.

Remarcó que la falta de ideas del PRIAN en su campaña explica por qué van tan abajo en las encuestas.

Como ejemplo, mostró uno de los spots más recientes de Xóchitl Gálvez, el cual es un plagio de uno que hizo el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

“Es un plagio vergonzoso porque seguramente alguien les cobró por hacer el video y se los vendió como una gran idea. Es un discurso musicalizado, --así lo sacó Obama, se lo produjo Wil.i.am hace unos años-- y ahora la candidata del PRIAN saca la copia barata. Hasta esto es una copia, nada es original, en las redes tienen bots, los videos se los fusilan, no tienen propuesta. Por eso van como van en las encuestas”, concluyó.

