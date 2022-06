Morena arremete contra Alejandro Moreno; pide a la FGR que lo investiguen

La dirigencia nacional y legisladores de Morena arremetieron en contra del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, cuestionando su honorabilidad al tiempo que demandaron se investigue si registra operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Luego de que el martes el priista se reuniera con exdirigentes del partido y ratificara que se mantendrá en su cargo al frente del partido, Mario Delgado publicó en Twitter un comentario ironizando sobre la falta de apoyo hacia "Alito" por parte de los líderes de las fuerzas políticas aliadas.

“No quiero amarrar navajas, pero pregunto ¿dónde estaban ayer Santiago Creel, Marko Cortés, Felipe Calderón, Claudio González y Ricardo Anaya para defender la honorabilidad de Alejandro Moreno, cuando les ha entregado sin condiciones lo que queda del PRI? ¡Ingratos! #AlitoNoEstasSolo”, escribió.

En tanto, en el contexto de la sesión de la Comisión Permanente, legisladores morenistas presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que investiguen las presuntas operaciones del líder nacional del PRI con recursos de procedencia ilícita.

Los diputados María Eugenia Hernández Pérez, Mauricio Cantú González, Jesús Roberto Briano Burunda y Martín Sandoval Soto plantearon la investigación para de las operaciones que supuestamente realizó “Alito” por 12 millones de pesos.

Señalaron que la Comisión Permanente realice el exhorto a la “Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en uso de sus atribuciones, indaguen respecto de los presuntos hechos constitutivos de delito cometidos con recursos de procedencia ilícita por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas”.

Por su parte, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, aseveró que el dirigente nacional del PRI “salió más malito que 'Alito', porque ni siquiera es capaz de atender una de las principales comisiones de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación”.

En conferencia de prensa, cuestionó el trabajo legislativo que realiza en la Cámara de Diputados, donde dijo que tiene descuidada la comisión que encabeza, y advirtió que con la "moratoria constitucional" los legisladores de oposición violentarán por lo menos cuatro artículos constitucionales.

Cuestionado sobre las investigaciones en contra de Moreno, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confió en que no se trate de vendettas políticas: “Espero que no. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de vendettas políticas y espero que la ley y el derecho se apliquen sin distingo, pero sin excesos ni tampoco motivaciones de carácter político”.

