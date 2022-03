Morena pone la Eléctrica en carril de dictaminación

Morena colocó en la Cámara de Diputados la Reforma Eléctrica en la ruta de una dictaminación y posible aprobación en las próximas tres semanas.

Para ello, las comisiones unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de ese órgano plantearán el camino legislativo para discutir la reforma impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con miras a iniciar su análisis el siguiente martes.

Hoy jueves se llevará a cabo la reunión para constituir ambas comisiones en sesión permanente, ante el impulso de Morena y aliados que buscan aprobar la iniciativa en este periodo, que concluye el próximo mes de abril.

“Las juntas directivas acuerdan incorporar las propuestas, opiniones o iniciativas diversas que procedan, dentro de los plazos secuentes que lo permitan en su oportunidad”, indica el documento circulado a los integrantes de la comisión.

La bancada de Morena planteó, en un documento interno, que el dictamen esté aprobado por las comisiones a más tardar el 6 de abril, con el fin de subirlo al pleno de San Lázaro entre el 11 y el 17 de ese mes. Es decir, el documento debería estar listo en dos semanas y, eventualmente, aprobado en tres.

La coalición Juntos Hacemos Historia requiere mayoría calificada para avalar la Reforma Eléctrica en el pleno; es decir, 333 votos, de los cuales cuenta con 277. Es decir, necesita al menos 56 votos de diputados de oposición para avanzar con la propuesta.

Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, confió en que en ese periodo podrán construir un dictamen de consenso mediante el diálogo y la persuasión.

Manuel Rodríguez (Morena), presidente de la Comisión de Energía, recordó que “en comisiones no se requiere (mayoría calificada).

Ahí se requiere mayoría absoluta, es decir, 50 más uno, y la coalición lo tiene; sin embargo, sí es el paso previo al Pleno donde sí requerimos las dos terceras partes, pues tenemos que ir generando ahí la mayor parte de puntos de coincidencia”.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, Rubén Moreira (PRI), no descartó que la reforma pueda votarse antes de las elecciones, aunque pidió no adelantarse, ya que aún no existen acuerdos para ello.

“Los tres grupos parlamentarios de la coalición Va por México mostraron su buena fe para debatir los temas y textualmente algunos dijeron que podrían llegarse a ‘algunos acuerdos’”, manifestó.

Respecto a la propuesta de Morena, de llevar la iniciativa al Pleno tentativamente el 13 de abril, Moreira Valdez respondió que la coalición Va por México buscará “un debate más amplio”.

“Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma. No quiere decir que no se ha trabajado arduamente en los foros, sino en la búsqueda de los consensos”, señaló el priista.

Subrayó que deben escucharse las propuestas de la oposición, ya que no la votarán en sus términos.

Sobre este punto, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la Reforma Eléctrica no se aprobará en fast track en esta instancia legislativa, por lo que reafirmó que deben considerarse modificaciones al texto original para que sea aceptado y no termine por dirimirse en paneles internacionales.

“Tengo mi posición y mi punto de vista respecto de que es indispensable escuchar a los inversionistas, a los empresarios y a todos aquellos que están interesados, y ese era el propósito del parlamento abierto, si no, no hubiera tenido ningún objeto haberse reunido varias semanas”, expresó.

El también coordinador de Morena consideró que, de ser avalada la reforma en San Lázaro durante este periodo, podría pasar a la Cámara alta en un extraordinario. Además, expuso que ya inició un diálogo con todos los grupos parlamentarios en el Senado y consideró que podrá alcanzarse un acuerdo que permita tener una ley que beneficie a todos.

En opinión del vicecoordinador del PAN, Jorge Triana, Morena planea dar un “albazo legislativo” porque tiene prisa en aprobar la reforma.

El dato: El coordinador del PAN en la Cámara baja, Jorge Romero, aseguró que estarían de acuerdo en una nueva redacción de la Reforma Eléctrica, siempre y cuando se mantenga la soberanía.

Graue llama al esfuerzo en común por México

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, hizo un llamado al entendimiento y al esfuerzo común, pues aseveró que sólo de este modo se encontrará el mejor cauce para México.

Al participar en la conferencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, indicó que si algo han demostrado estos dos últimos años, es que no pueden existir políticas económicas y sociales sólidas, sin una política científica y tecnológica integral y de largo alcance.

Recordó que los mexicanos están insertos en la sociedad del conocimiento y la inmensa cantidad de datos que se generan todos los días los hacen más sabios en algunos temas, y más ignorantes y rezagados en otros.

“Nos hemos allegado de un universo de información disponible, que nos distrae y sesga nuestro razonamiento conduciéndonos a decidir y opinar con prontitud, propiciando polarizaciones y desencuentros. Sólo escuchándonos todos y todas, y sumando esfuerzos y entendimientos, podremos encontrar el mejor de los cauces para México”, expresó.

Por su parte, Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, afirmó que de los desarrollos científicos dependerá el futuro de la humanidad.

Señaló que el desarrollo de la sociedad debe ir de la mano con la ciencia y esto se demuestra en aquellos países en que la han implementado como centro de su desarrollo.