Morena comparte lineamientos para aspirantes a coordinar defensa de la 4T

A través de redes sociales, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reiteró los lineamientos para elegir al candidato a la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año. "Será el pueblo el que decida quién coordinará la continuidad de la 4T rumbo a 2024", señaló el partido guinda en un tuit.

De acuerdo con lo publicado por el partido, la o el aspirante deberá seguir los principios pautados por el Presidente: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Asimismo, tendrá que respetar al resto de los aspirantes, respetar el resultado de la encuesta y apoyar al ganador o ganadora del proceso.

En cuanto a los recorridos, el partido detalló que deben ser austeros, respetuosos, promotores de la unidad dentro de Morena y apegados a los principios del movimiento.

Detalló que serán cinco encuestas en total: una a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas y cuatro más a cargo de casas encuestadoras propuestas por aspirantes.

Se reiteró que los resultados se darán a conocer el próximo 6 de septiembre. Los aspirantes a la candidatura para la Presidencia de la República por parte de la 4T son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Adán Augusto López por Morena; Manuel Velasco por el Partido Verde Ecologista de México y Gerardo Fernández Noroña por el Partido del Trabajo.

— Morena (@PartidoMorenaMx) June 18, 2023

DGC