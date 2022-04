Pide construir un acuerdo

Morena no contará con votos para Reforma Eléctrica de AMLO, reitera oposición Senadores de oposición confiaron en que Morena y sus aliados se dispongan a una discusión abierta en torno a la Reforma Eléctrica; Emilio Álvarez Icaza dijo que si los guindas "no le cambian una coma, no van a tener los votos"