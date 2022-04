Por la Eléctrica ven a Morena “desesperado”

Partidos de oposición aseguraron que Morena y sus aliados se encuentran desesperados por negociar la Reforma Eléctrica, por ello se vieron en la necesidad de pasarla para el domingo, ya que no cuenta con los votos necesarios para aprobarla.

En entrevista con La Razón, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que a Morena y sus aliados no les urgía tanto la votación de la Reforma Eléctrica, puesto que, al no conseguir los suficientes votos para aprobarla, se vieron en la necesidad de alargar el proceso para seguir buscando acuerdo y consensos que no tendrá.

“No es verdad que les apuraba tanto y que no podían esperar, sino que querían era contar con los votos que necesitaban para su reforma constitucional, la que les mandó y ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero cuando se dieron cuenta de que de ninguna manera tendrían los votos para obtener la mayoría calificada, hicieron lo que ya vimos; un desaseo de acuerdos”, explicó.

El perredista aseveró que es histórico que Morena haya cambiado la sesión al domingo de Semana Santa, ya que busca que los diputados de oposición no lleguen a votar para que puedan sacar la reforma en sus términos.

“Ya está muerta y la Ley Bartlett no va a pasar, ya tenemos los votos suficientes en el Poder Legislativo para frenarlos; esta oposición que dijeron que estaba moralmente derrotada, ahora los está derrotando en sus pretensiones de manejar a su antojo la oposición”, indicó.

Jesús Zambrano dijo que la oposición va a mantenerse juntos en los grandes temas del país y con miras rumbo a 2024, ya que buscan también incidir en las elecciones de junio próximo para cambiar al país y la destrucción que se ha generado desde la llegada de Morena al poder.

La Razón publicó en su edición de este martes que a menos de 14 horas de que se realizara la sesión prevista para hoy y con el voto mayoritario de Morena, PT y Partido Verde, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aplazó la discusión y votación de la Reforma Eléctrica al domingo 17 de abril.

Al respecto la secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, Mariana Gómez del Campo, sostuvo que Morena sabe perfectamente que no le alcanza para sacar la reforma energética, por ello adelantó que es muy triste que no sepan perder y extiendan la sesión hasta que consigan sus votos, que no tendrán.

“En democracia se gana y se pierde; parece que no quieren darle una derrota al Presidente de la República; pues éste está consciente que va a perder ya que la oposición sabe que no va poder sacar su reforma”, dijo.

Por ello, aseguró que fue una orden directa desde Palacio Nacional que se extendiera la discusión ya que no podrá conseguir obtenerla. “Es una reforma regresiva y sucia que no va a pasar, porque no tiene los votos y nosotros no lo vamos a permitir, ya que así lo quiere la gente”, indicó.

Respecto al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro y el senador Damián Zepeda que votaron en la Revocación de Mandato dijo que solo quieren llamar la atención y fue un tema excepcional, ya que en la oposición están demostrando que están fuertes con miras a los siguientes meses. “Por eso es importante que lleguemos al 2024 unidos y eso se está demostrando en la reforma eléctrica, ya que de ninguna manera va a pasar esta y otras reformas que quieran hacer”, añadió.

Gómez del Campo vislumbra para los siguientes meses que las reforma eléctrica, electoral y los ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) no pasen, ya que “hoy la trinchera es el Congreso” porque de ser necesario, se volverán a quedar las veces que sean necesarias en la Cámara de Diputados.

Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, señaló que espera que, después de que Morena decidió “tramposamente” mover la fecha de la sesión para el próximo domingo, se disponga a construir un acuerdo.

“Ojalá no traten de hacer un encierro para que no puedan entrar los de la oposición, sería una de las peores prácticas del PRI; esperaría una discusión abierta, tolerante, que hubiera voluntad para construir un acuerdo”, manifestó.

Enfatizó que construir un acuerdo significa considerar una política de Estado para generar un modelo adecuado que genere energía limpia, energía social y que no lleve a México a construir un “Fobaproa internacional”.

Dijo que, en caso de que la Reforma Eléctrica llegara a pasar al Senado, si Morena no se dispone a hacer cambios, “si no le cambian una coma, no van a tener los votos”.

En el mismo sentido se expresó la panista Alejandra Reynoso, quien subrayó que no va a pasar la reforma de Morena, porque ésta representa severas afectaciones: “estamos unidos para defender a nuestro país de lo que representa un retroceso”.

Al respecto, el priista Manuel Añorve garantizó que hay un cierre de filas en su partido en contra de la reforma del Presidente.

“Votaremos en contra de la Reforma Eléctrica, porque no permitiremos que se le dé preferencia a las energías sucias, ni que los costos en los recibos de luz aumenten”, manifestó.

Vean el descaro de diputad@s del PAN y PRD recibiendo instrucciones del negociador de @EnelGroup, empresa eléctrica italiana, en el salón de sesiones de la Cámara. El PAN-PRD empleados del dinero. ¿Qué opina el PRI de esto? pic.twitter.com/gVMAB2LZsp — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 12, 2022

Acceso a la Cámara está garantizado, afirma Creel

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó brindar las medidas de seguridad y de acceso al recinto legislativo de San Lázaro para la discusión de la Reforma Eléctrica el domingo 17 de abril, informó el panista Santiago Creel Miranda, vicepresidente de la Mesa Directiva.

Durante la reunión de Mesa Directiva de ayer, su presidente, Sergio Gutiérrez Luna, informó a los legisldores que ha tenido conversaciones de alto nivel con autoridades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes se comprometieron a garantizar la seguridad del recinto y el libre acceso al mismo.

“A pesar de las manifestaciones que hubiese se dan plenas garantías para su ingreso y para su salida, garantías a su integridad personal, a sus propiedades, para que puedan tener acceso libre, y puedan venir a ejercitar su derecho constitucional de estar presentes en una sesión de esta naturaleza”, explicó en entrevista a medios.

En tanto, enfatizó que no se realizará convocatoria alguna al pleno, de carácter sorpresivo, para que los diputados sesionen antes del domingo 17 de abril.

“Decidieron aplazarlo hasta el domingo, el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua, un día que nadie trabaja, un día muy importante para la gran mayoría de mexicanas y mexicanos. No entendemos por qué este aplazamiento. Genera muchas suspicacias”, señaló Creel Miranda.

Con información de Otilia Carvajal

FGR