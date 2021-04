En Morena no hay plan B para sustituir a candidatos, señala Mario Delgado

Este lunes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo señaló que en el partido no hay un plan B para sustituir a Félix Salgado Macedonio, y a Raúl Morón luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló sus candidaturas a la gubernatura de Guerrero y de Michoacán, respectivamente.

Entrevistado en el plantón que mantienen afuera del INE, el dirigente de Morena acusó que lo que sucede con el árbitro electoral es que "trata de evitar" el registro de sus candidatos con base en "pretextos administrativos".

“No por un pretexto administrativo se va a sacar a alguien de la boleta, y ¿de quién estamos hablando? de un candidato que tiene más del 50 por ciento de las preferencias en este momento en Guerrero y de un candidato, en el caso de Michoacán, que también tiene una ventaja por arriba del 40 por ciento”, destacó Mario Delgado.

El dirigente morenista agregó que no realizarán ninguna movilización al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, demandó que los consejeros del INE tengan una “actuación responsable y apegada a la ley. Ahí está la resolución del tribunal”.

Delgado Carrillo resaltó que si los consejeros electorales vuelven a negar el registro para Félix Salgado y Raúl Morón estarían actuando en contra de la decisión del pueblo mexicano.

“Pues quiere decir que entonces ellos estarían reventando la democracia mexicana, no nosotros. Estarían yendo en contra del pueblo de México, porque el pueblo de México tiene derecho a decidir quiénes son sus gobernantes, y los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho constitucional a votar y ser votados”, expuso el presidente de Morena.

Mario Delgado también denunció que el INE actuó como un arma política de la oposición y que no busca cerrar el paso a los actos ilegales.

“Lo usa como arma política, no para realmente evitar que haya dinero ilegal en las campañas; por ejemplo, no vieron Odebrecht, no vieron Monex, ¡ah! pero sí vieron cuatro publicaciones de Facebook de Félix, y con eso que valen menos de quince mil pesos, dicen que Félix no puede ser candidato”, reprochó Delgado Carrillo.

