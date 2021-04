Con plantón y amagos, Morena va por restitución de Morón y de Félix

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que permanecerá en plantón afuera de las Instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta que devuelvan las candidaturas a gobernador de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Delgado Carrillo advirtió que permanecerá “afuera de esta cueva de ladrones en la que la han convertido Ciro Murayama (consejero) y Lorenzo Córdova (consejero presidente)”, protesta a la que este domingo se sumaron Salgado Macedonio y Morón tras arribar en sendas caravanas motorizadas, acompañados por legisladores, militantes y simpatizantes en su mayoría provenientes del estado de Guerrero y Michoacán.

“Estos ladrones pensaron que sacándolos nos iban a hacer daño, pero vaya que se equivocaron porque a raíz de que montaron esta farsa aumentó el apoyo ciudadano a nuestros candidatos los vamos a arrasar”, dijo el morenista, quien improvisó un mitin a las afueras del organismo autónomo. Posteriormente pidió que se lleve a cabo el mitin sin el bloqueo de accesos y de manera pacífica.

El INE, como organizador de los comicios y árbitro neutral e imparcial de la contienda política, seguirá garantizando la calidad técnica (…) lo que pasa también por la aplicación estricta y puntual de la ley a quien la viole

Lorenzo Córdova

Consejero presidente del INE

A la par, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, consideró que se violó el debido proceso en los casos de Salgado y Morón, primero, porque no permitió la defensa de los candidatos, y después, porque los informes de fiscalización se entregaron de forma extemporánea; sin embargo, se sancionó con el retiro del registro.

“La autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo que a derecho conviniera”, subrayó el magistrado presidente Vargas.

A través de su cuenta de Twitter, el magistrado presidente del TEPJF señaló que no hubo omisión para entregar los informes de gastos, “sino que se hizo de forma extemporánea y en la resolución judicial debió exigirse que se llevara a cabo una nueva valoración, pero que sancionara solo por la entrega tardía de los informes”.

En el @INEMexico en unidad por nuestras compañeras y compañeros, el derecho de participación política es un derecho humano y está garantizado por la Constitución. Exigimos rectificar y que Murayama y Córdova regresen a su lugar de árbitros

Mario Delgado

Presidente nacional de Morena

Después de las 14:00 horas arribó a las inmediaciones del INE, una caravana de vehículos encabezada por Félix Salgado Macedonio, quien anticipó que no se va a retirar del inmueble, hasta que los consejeros sesionan para devolverle la candidatura.

“No nos vamos hasta que nos llevemos la candidatura que no es del INE, es del pueblo de Guerrero”, manifestó Félix Salgado Macedonio al arribar al organismo electoral.

Antes de salir del estado de Guerrero, subrayó que “tenemos que poner un hasta aquí al INE, si no regresan la candidatura no habrá elecciones Guerrero”, porque sólo hay tres vías legales para que él se retire de la contienda “por enfermedad, renuncia o muerte”, aseveró.

El aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero ratificó lo que dio a conocer Vargas Valdez: que nunca fue notificado de que debería comprobar sus ingresos y gastos de precampaña.

“Dicen que no comprobé gastos de campaña, primero ¿a qué horas me dio una clave el INE para acceder a su sistema de fiscalización?, nunca; entonces ¿por qué me está castigando? Ahí cometió una gran omisión el INE. ¿Dónde está el nombramiento de que fui precandidato?, no lo tienen. En cambio, yo tengo un documento en el que se demuestra que no fui precandidato”, justificó el llamado Toro Bravo.

Raúl Morón aseguró que el INE ya fue notificado y ahora tienen 48 horas para reponer el proceso: “ya nos quitaron una vez el registro, nos negaron el derecho de audiencia y ahora esperamos que repongan lo que hicieron mal. Por eso venimos acá a exigirles que sesionen lo más rápido posible y regresen sus derechos a los guerrerenses y michoacanos”.

La autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo que a derecho conviniera

José Luis Vargas Valdez

Magistrado presidente del TEPJF



Morón Orozco explicó: “venimos a pedirle al INE a que honren los acuerdos que ha tomado el tribunal federal electoral, los cuales consisten en que han regresado las candidaturas al estado de Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, y a Michoacán, con su servidor”.