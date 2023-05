Morena invita a Velasco a sumarse como corcholata

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, abrió la puerta al senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, para incorporarse a la lista de corcholatas de su partido y lo convocó a participar en la encuesta que definirá al candidato presidencial de la Cuarta Transformación.

El legislador ecologista confirmó recientemente que participará en las elecciones internas de su partido para ser precandidato a la Presidencia de la República en el 2024, y aunque dejó ver la posibilidad de que no haya una alianza con Morena, el líder del guinda dijo que Velasco Coello sería bienvenido para sumarse a las corcholatas morenistas.

Delgado Carrillo dijo que reconocía la trayectoria de Manuel Velasco y que si su experiencia la quiere canalizar vía el movimiento de Morena, lo puede hacer, aunque le hizo una advertencia.

“Quiere ser candidato, entonces, por lo tanto, se convierte en corcholata, se convierte en participante de la encuesta de Morena, es más que bienvenido para participar en la encuesta, pero no vale la pena tener un candidato si no se va a ganar; el Partido Verde sabe que su candidato no tiene ninguna posibilidad”, comentó en conferencia de prensa.

Agregó que “para mí va a ser muy difícil explicar a la militancia morenista, que es muy participativa, que es muy exigente, que después de Coahuila hagamos como que no pasó nada y que empecemos a hablar de alianza para el 2024”.

Al ahondar sobre el proceso interno de Morena para elegir candidato presidencial, expuso que “el partido debe estar empujando y garantizando para ganar la mayoría en los estados en que se compite por la gubernatura, y ya dejamos claro que después de la elección estatal, seguirá todo para 2024”.

“Vamos a convocar a los aspirantes a la Presidencia, se les va a proponer los términos de la convocatoria; son legítimos algunos reclamos, hay algunas peticiones de definiciones, ellos quisieran tener certeza de metodologías, pero vamos a privilegiar el diálogo”, subrayó.

Mario Delgado dijo que “vamos a tener una relación fraterna con ellos; lo más importante no es la persona, es la continuidad del proyecto. Le agradezco a Marcelo (Ebrard), su paciencia, y sólo la gente va a decidir; en Morena el pueblo manda y quien quiera llevar su solicitud como corcholata, adelante, sea quien sea. No hay fecha exacta con las corcholatas, a ellos los voy a buscar después de la elección del Edomex y Coahuila”, explicó.

En otros temas, Delgado denunció presión de la oposición hacia mujeres en el Estado de México.

“Queremos denunciar que, al igual que ocurrió en 2017, hay una gran presión sobre las mujeres que son beneficiarias de la Tarjeta Rosa. Les decimos a las mujeres del Estado de México que, si gana la maestra, este apoyo no será retirado”, dijo el dirigente nacional.

Indicó que, de ganar las elecciones en el Estado de México, la candidata de Morena, Delfina Gómez, está planteando hacer un esquema integral de apoyo a las mujeres, “sin condicionamientos.