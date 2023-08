Morena perfila a Ana Lilia Rivera como nueva presidenta del Senado

Con el voto de 32 votos de los senadores de Morena, la senadora Ana Lilia Rivera será propuesta para que sea la nueva presidenta del Senado de la República para el último año de la LXV Legislatura.

MÁS INFORMACIÓN Morena Marybel Villegas se registra para dirigir el Senado

Durante la plenaria de los senadores de la mayoría legislativa, se realizó la votación en la que la senadora por Tlaxcala obtuvo la ventaja sobre la quintanarroense Marybel Villegas, quien obtuvo 26 votos.

En la contienda también se había inscrito Bertha Alicia Caraveo, quien finalmente se retiró del proceso interno y aun así obtuvo dos votos.

Tras ganar la contienda interna, Rivera expresó que ganó al obtener de manera libre los votos de sus compañeros que integran el grupo parlamentario guinda.

“He ganado esta votación porque me conocen, muchas gracias, pero también quiero decirles y lo digo con total responsabilidad, todas y todos ustedes saben cuáles han sido las circunstancias que hemos vivido en el Senado de la República durante estos cinco años, siempre me he conducido con honestidad, he sido una mujer sencilla y todo me ha costado, llego limpia, llego libre y con los votos honestos de mis compañeros, eso me permite ser una presidenta al servicio del senado y del movimiento de transformación al que pertenecemos”, expresó.

No obstante, la que será la nueva presidenta del Senado expresó su tristeza porque en este proceso interno haya habido quienes llegaron a hacer grupos en el contexto de la elección del responsable de los Comités de Defensa de la Transformación: “Si alguien vino a hacer aquí grupo, qué pena”.

Rivera expresó su reconocimiento hacia la senadora Marybel Villegas, quien quedó en la segunda posición en los votos, pero la convocó a la unidad.

Para la vicepresidencia de la Mesa Directiva hubo un empate de 29 votos entre los senadores Sergio Pérez y Casimiro Méndez, por lo que de la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo surgió la propuesta de que se le cediera ese espacio a Marybel Villegas.

Sin embargo, senadoras como Margarita Valdez y Mónica Fernández rechazaron que se le diera ese espacio a la senadora por Quintana Roo y se pronunciaron porque se repitiera la votación.