Morena rechaza ampliar recursos al campo en Presupuesto 2022

Con la eliminación de varias reservas que proponían reasignaciones a diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados rechazó realizar ampliaciones por 8 mil 500 millones de pesos al campo.

En primera instancia, la reserva que presentó el Partido Revolucionario Institucional establecía reasignar 3 mil millones de pesos provenientes del Ramo 12 Turismo, del presupuesto etiquetado para el Tren Maya, al Ramo 8 Agricultura, en específico al Anexo 12 "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable", para fortalecer el mercado interno del sector agropecuario y abrir el panorama para exportar a nivel regional e internacional.

Después se rechazó otra que planteaba descontar mil millones de pesos del mismo rubro de Turismo para llevarlo también al "Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable" y von ello atender la pérdida de los permisos para exportar ganado.

Al respecto, Ismael Hernández Deras del PRI, propuso destinar 2 mil millones de pesos para la implementación del Programa "Agua Saludable para Durango", con el fin de concluir la edificación de la presa Tunal II, plantas potabilizadoras y una planta de bombeo en la capital del Estado.

Además, la también priista María del Refugio Camarena Jáuregui, propuso un Programa de Rescate al Pequeño Productor Pecuario para los pequeños productores y propietarios que tienen de 5 a 15 unidades de ganado y colmenas con la finalidad de evitar que millones de ellos caigan en la pobreza. Por ello proyectó una asignación de 900 millones de pesos para restarlos del Ramo 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

El planteamiento de asignar mil 600 millones para reponer el Programa de Fomento Ganadero, dinero que saldría también de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, fue otra de las reservas no consideradas.

Piden apoyos para el desarrollo rural

El priista Hernández Deras pasó a la tribuna en compañía de sus compañeros de bancada. Juntos desplegaron carteles donde se leía: "Apoyos para el Desarrollo Rural" y "Va por México" y una manta con la leyenda "-Beisbol +Apoyo al Campo".

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) comparó durante su intervención la política agraria del General Lázaro Cárdenas con la de la actual Administración y dijo que el expresidente entendía que la forma de superar la pobreza era la productividad, por eso repartió 20 millones de hectáreas. Mientras que el actual Gobierno, dijo, ha repartido 20 millones de apoyos sociales.

"El General Cárdenas trataba de mejorar las condiciones de empleo e ingreso de las familias, de satisfacer las necesidades alimentarias, de abastecer el mercado interno y las demandas de exportación", pronunció.

Y agregó: "El General Cárdenas apostó por la organización y por los productores, el General Cárdenas apostó por la asistencia técnica a través del extensionismo, el General Cárdenas creó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el General Cárdenas generó el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas".

“Se les castiga porque se producen alimentos, porque se les castiga en el crédito y les desaparecieron el Fideicomiso de Garantías en la Financiera Rural. ¿Qué ven ustedes en el campo? Un campo electoral, pero no un campo productivo", dijo tras señalar que la diferencia con la política agropecuaria de hoy es que no se quiere que los productores se organicen.

Después recordó que en algunas zonas del País el precio de la tortilla aumentó de 12 a 20 pesos en los últimos tres años, mientras que se siguen rompiendo récords de importación de granos básicos.

También reprochó la falta de apoyos al seguro catastrófico, a gobiernos estatales, al Programa de Concurrencia, al fomento a la agricultura comercial y a los proyectos a jóvenes y mujeres productoras rurales.

"Les decimos, amigas y amigos, les extendemos la mano todos los del presupuesto alternativo, porque se están equivocando, compañeros de Morena, del PT y del Verde, porque si no hay para los productores rurales, no hay justicia para el campo y no habrá desarrollo para México", advirtió.

Cuando terminó su intervención, los diputados que lo acompañaban corearon "Va Por México, Va Por México", entre ellos estaba el coordinador del PRI, Rubén Moreira. Por su parte, legisladores de Morena contestaron: "Va Por Claudio, Va Por Claudio".

